兒童疫苗開打擠爆醫院惹議　新北嘆：問題在不知中央疫苗哪天到

▲一早亞東醫院擠爆來排隊打BNT疫苖的家長跟兒童。（圖／翻攝我是板橋人臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

新北市亞東醫院今上午開放施打兒童BNT疫苗，湧入大量民眾前往施打，新北市的疫苗政策也引起部分民眾不滿。對此，新北市副市長劉和然27日表示，各醫療院所的動線會隨著施打的民眾多寡及時改變，目前亞東醫院也已經調整動線；至於疫苗施打政策的問題，他則強調，問題並不是出在新北市府的施打規劃，而是不知道中央何時才會配送疫苗到新北。

針對疫苗施打政策的問題，劉和然解釋，新北市已多次呼籲很多事情要預做準備，新北市5到11歲的兒童有23萬人、其中有21萬多就讀小學、2萬多是5到6歲的學童，目前已有一定的比例施打默德納疫苗、兒童BNT則是分2次配送，在5月24日時配送5.7萬，今天再配送3.8萬，換算下來新北市府第一波的配送有9.5萬劑疫苗。

▲兒童BNT疫苗開打。（圖／記者李毓康攝）

劉和然強調，疫苗施打的問題並不在於哪天之前要打完、而是疫苗哪天配送到新北市，或是到各地方政府。他說，過去就有許多人質疑為什麼疫苗要排到6月中下旬，但並不是學校與政府想這樣排，問題是新北市府不知道疫苗哪天會到，「疫苗哪天到，在一定的時間內，可能三到五天，我們就會全部施打完畢」。

至於亞東醫院動線設計問題，劉和然表示，其實醫療院所都跟新北市府保持聯繫，如果當天預約、直接到達施打的民眾多，新北市府會馬上調整施打的動線，「所以亞東醫院也已立即調整為6線施打」。

▲新北市副市長劉和然。（資料照／新北市府提供）