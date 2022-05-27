《吃在天母》「天母東路」聚餐推薦！精選3間天母人餐廳口袋名單

圖、文／有無外送提供

春暖花開的五月天，陽明山的花季悄然到來，作為花季上山的替代道路，天母東路總是湧入不少踏青賞花的人潮。此外，由於鄰近天母古道親山步道，平時也是登山客下山選擇午餐的最佳去處。路上兩側店家林立，餐廳更是不勝枚舉，從西式異國料理到中式台菜應有盡有，以下為本土外送平台有無外送精選3間家庭聚會、朋友聚餐必選餐廳，讓你旅途中也能享受美食。

#1 Eddy’s Cantina 艾迪墨西哥餐廳：道地墨西哥餐廳首選



住在異國風情濃厚的天母小鎮，優點就是所到之處都能品嚐到經典的美式料理，位於天母東路新光三越旁的「Eddy’s Cantina 艾迪墨西哥餐廳」馬上為我們應證這個理論。從木質戶外座位、玻璃窗上的工業風貼紙到店內吧台與足球賽轉播，無一不展現了墨西哥裔老闆的道地品味。餐桌上外語談笑聲此起彼落，更凸顯了外國顧客對於店家不論氣氛亦或餐點的肯定。

若是多人好友聚餐，推薦可以點一道「艾迪玉米脆片」，由牛絞肉、玉米脆片、番茄洋蔥與起司焗烤而成，隨餐附上主廚莎莎醬作為辣味選擇，開胃涮嘴的組合，與三五好友一起舉杯下酒再適合不過。

▲艾迪玉米脆片由牛絞肉、玉米脆片、番茄洋蔥與起司焗烤而成，隨餐附上主廚莎莎醬作為辣味選擇，開胃涮嘴。

若想加點增添飽足感的主食，則不可錯過店內經典「艾迪捲餅」，同樣可以選擇內餡口味，甚至貼心提供素食選項，點一份牛肉口味捲餅，內餡包含牛絞肉、燉飯以及豆泥，並提供三種莎莎醬作為搭配，每一口都能吃到不同的酸辣清爽。

▲艾迪捲餅牛肉口味內餡包含牛絞肉、燉飯以及豆泥，並提供三種莎莎醬作為搭配，每一口都能吃到不同的酸辣清爽。

Eddy’s Cantina 艾迪墨西哥餐廳

地址: 台北市士林區天母東路63號

電話: 02-287218486

營業時間: 11:30 –15:00及17:00 – 21:00



#2 LA PASTA 義麵屋：高評分、高CP值義大利麵



作為Google高評分餐廳，天母東路「LA PASTA 義麵屋」以多元的選擇、美味的餐點實至名歸。點一盤經典「茄汁肉醬肉丸子義大利麵」作為第一道主食，番茄醬汁與肉末一同烹煮，微酸微甜的味道在舌尖暈散，還能吃到番茄果肉，肉丸子口感細緻扎實，一口即能吃到經典且驚艷的美味。

▲茄汁肉醬肉丸子義大利麵的番茄醬汁與肉末一同烹煮，微酸微甜的味道在舌尖暈散。

另外說到聚餐必點，則不能錯過店內的手工披薩，「是拉差醬辣味雞米花披薩」作爲店內新品，從餐點名稱到創意搭配都讓人耳目一新，雞米花與特調辣醬的碰撞，搭配厚實滿滿的起司，餅皮厚度與脆度兼具，濃郁開胃口感讓人一口接一口。

▲是拉差醬辣味雞米花披薩中雞米花與特調辣醬的碰撞，搭配厚實滿滿的起司，濃郁開胃口感讓人一口接一口。

因為高CP值以及口碑好評，讓LA PASTA 義麵屋到用餐時間總是座無虛席，為了避免排隊以及客滿的窘狀，外送成為聚餐的好選擇。

LA PASTA 義麵屋

地址: 台北市士林區天母東路102號

電話: 02-28721738

營業時間: 11:00 –14:30、17:00 – 21:30



#3 金蓬萊遵古台菜餐廳：天母必吃米其林摘星台菜



最後的壓軸推薦，則是天母人不可不知的「金蓬萊遵古台菜餐廳」，從北投創始店到天母兩家分支，蓬萊家系已成為年菜、家族聚餐不得錯過的名單。今天介紹位於天母東路上的「金蓬萊遵古台菜餐廳」，作為米其林一星餐廳，金蓬萊實在的用料、多樣正統台菜選擇、傳統烹煮調味均成為揚名國際的關鍵。

其中最廣為人知的必點招牌「蓬萊排骨酥」，表皮炸得香噴酥脆，豬腹肋排的部位肥瘦交替、油脂豐厚，肉質有嚼勁且鮮嫩多汁，酥炸過後更是封住了豬肉的美味，口口咬下讓人難忘，即使外送回家也能保有香脆口感。

▲蓬萊排骨酥表皮炸得香噴酥脆，豬腹肋排的部位肥瘦交替、油脂豐厚，肉質有嚼勁且鮮嫩多汁，為金蓬萊必點招牌。

另外則是招牌菜之一「烏魚子炒飯」，滿滿的烏魚子與米飯大火拌炒，讓鹹香的鮮美與粒粒分明的金黃炒飯完美結合，烏魚子軟嫩適中帶有嚼勁，與油亮的炒飯一同吃下，香氣滿溢齒頰，不論大人小孩都無法抗拒。

▲烏魚子炒飯中的烏魚子軟嫩適中帶有嚼勁，與油亮的炒飯一同吃下，香氣滿溢齒頰。

金蓬萊遵古台菜餐廳

地址: 台北市士林區天母東路101號

電話: 02-28711517

營業時間: 11:00 –15:30、17:00 – 21:30（一、二公休）

以上為有無外送精選天母東路上3間聚餐首選餐廳，隨著疫情逐漸升溫，有無外送讓家庭聚餐、朋友聚會有了新的選擇，現在立即拿起手機註冊還可享有新用戶滿500折250元的優惠，挑選你喜歡的餐點，讓熟悉天母地區街道的外送員將美味快速送上餐桌！