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掏錢買袋子！外送哥「爽見發票中1200元」　同行卻狂搖頭

▲▼UberEats,外送（圖／記者劉維榛攝）

▲外送熱心幫買袋子，發票幸運中獎。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

遇到餐點數量多，客人又沒有買塑膠袋的狀況，令外送員感到崩潰。不過有外送哥直呼，就算餐點只有一樣，他依舊會買塑膠袋裝好，並把發票存在載具裡，結果上期（1至2月）發票中了500元雲端獎，去年也中了700元，累計入袋1200元。該文章曝光後，多數同行卻搖頭了「你是奧客養成員嗎？」

一名男網友在臉書《外送員的奇聞怪事》表示，每次接單後，都會自掏腰包買塑膠袋，「除了商品提取與交付給客人方便之外，也可維持衛生」，雖然長期累積下來是一筆開銷支出，但原PO卻從來不計較。

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所幸財神爺總會不時降落，原PO感動表示，所有發票都存在載具，去（2021）年中過兩張共700元，今年另中500元雲端發票獎，讓原PO一臉滿足直呼「可謂給客人買袋子的錢，都回本了。」

▲▼ 。（圖／翻攝外送員的奇聞怪事）

▲幫客人買袋子，原PO中500元雲端獎。（圖／翻攝外送員的奇聞怪事）

文章貼出後，同行紛紛回應，「我運氣比較好，我單月中1400，三張都是幫客人買袋子的」、「轉個念頭是不錯，但是還是該讓客人知道，這是我們應該付費的，不是店家更不是外送員該負擔的」、「看到很多司機都騎電車，建議大家以後騎油車外送，我分享我去加油中1200元發票的經歷」。

不過同行卻搖頭，堅持拒買袋子，「你是奧客養成員嗎」、「我已經不止一次聽到，其他人都會買，為何你不買？因為我賺得少，油錢保養還算自己的，我很常收小費，但我從不靠買袋子賺小費」、「還是不會買，只會被客人覺得是應該的」、「客人：其他外送員都會幫我買袋子，就你不會」。

▼網友熱議。（圖／翻攝外送員的奇聞怪事）

▲▼ 。（圖／翻攝外送員的奇聞怪事）

►用它們，再也不怕把衣服洗壞！

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