確診妹結束7天隔離　隔天IG「1張照」炸鍋！他火大：存何心態

▲確診妹在自主健康管理期間，跑到餐廳內用打卡。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

照理來說，確診者居家照護7天後，就會進入自主健康管理7天，雖然無須快篩即可外出，但仍然不可以到餐廳內用、聚餐、聚會。有網友卻是在滑IG的時候，發現一位確診妹發限動，說自己隔離7天結束，快篩仍是陽性就算了，接著還發自拍照，透露她和家人在餐廳用餐，讓原PO超傻眼。

這位網友在Dcard發文「陽性確診者 外出內用吃飯？？」因為看到有人在IG貼出一張快篩陽性的照片，便仔細看了一下內容，發現對方並不是剛確診，而是已經隔離7天了，讓他很傻眼的是，確診妹隔天就在餐廳打卡，還脫口罩自拍。

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▲▼確診者的限動讓原PO看傻。（圖／翻攝自Dcard）

只見確診妹25日結束隔離時有快篩，文中還表示疑惑，「體質的關係嗎？人家五天或是六天就陰性了，我已經隔離七天結束，還是陽性，滿頭問號？」並崩潰哀號，「我想上班上班上班啦！」接著26日就在餐廳拍下餐點照打卡，並PO自拍照透露是和家人一起用餐。

▲一張脫口罩自拍照讓網友更火大。（圖／翻攝自Dcard）

「內用吃飯，並且還脫口罩自拍？」原PO看呆後，不禁直搖頭，「明知道自己確診還到處亂跑，光明正大發限時動態，你說這種人到底存何心態？」更怒批，「明明她也是被傳染的，怎麼不將心比心？病毒雖然可怕，但這些人更可怕。」

看到貼文後，許多人紛紛在留言處嘆氣，「真的是不要出來害人……是要害死多少人？有夠自私，還是錢很多要給國庫」、「我第9天還是陽，完全不敢出去欸！她還跑去內用真的很瞎」、「我自己確診，保險起見還是在家待了14天，只有後7天出門買飯，但絕大多數的人不可能這麼做」、「自主不是去聚餐吧？怎麼那麼多人完全不知道自主管理的意思，是能出去但不要去人群密集的地方。」