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下雨天也不休息！路上見「輪椅鬥士」穿雨衣外送　1圖惹哭千人

▲▼ 。（圖／翻攝自FB／信義區三兩事）

▲該名輪椅鬥士下雨天也不休息。（圖／翻攝自FB／信義區三兩事）

記者施怡妏／綜合報導

新冠肺炎疫情延燒、居家隔離、三餐都叫外送解決的民眾越來越多，不過送外送的交通工具，除了機車、腳踏車之外，就有網友貼出一張照片，在路上遇見有民眾坐輪椅送外送，輪椅上還放著兩間外送平台的箱子，看到這一幕，原PO不禁感動直呼，「這位朋友很努力的生活，其實感觸良多」。

原PO在臉書「信義區三兩事」發文，稍早路過中坡南路時，看到一名坐著輪椅，努力跑外送的外送員，他拍下背影照PO上網。輪椅上有著熊貓以及UberEat兩間外送的袋子，放在一前一後，手機則架在正前方，由於天空下著雨，外送員穿著雨衣戴著安全帽，不怕辛苦及麻煩，穿梭在大馬路和小巷弄之間。

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看到外送員努力地生活著，即使坐著輪椅也在外四處奔波賺錢，原PO內心感觸很多，「如果群友社友有收到他所送的餐食，請不要吝嗇的跟他說謝謝辛苦了加油，也請不要介意他送餐的時間可能耽誤到，互相體諒、互相尊重。」

貼文一出，千名網友們看了很感動狂按讚，「生活讓人不易，好感動」、「自食其力，這樣的態度令人動容，不過同時也替這位先生感到擔心，畢竟在路上推輪椅挺危險的」、「真的真的！請不要在下大雨天，催促送餐時間，互相尊重體諒一下，這些外送服務都很辛苦」、「推！好堅強的正能量，太佩服了，希望他外送一路平安，最近又下雨他這樣在路上也很危險」。

其中，也有網友表示曾經看過該名外送員，「這位也曾經來我店取外餐過，我看到時差點要哭了。老闆們生活不易，也有人沒放棄，大家加油」。

▼網友們了很感動。（圖／翻攝自FB／信義區三兩事）

▲▼ 。（圖／翻攝自FB／信義區三兩事）

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