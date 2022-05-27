大雨叫外送他疑「餐點被偷吃」　白飯竟還沾到醬！網2派說法戰翻

▲網友懷疑餐點被外送員偷吃。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）



記者崔子柔／綜合報導

一名網友昨（26）日晚10時許透過外送平台叫外送，發現外送員在附近某處停了約10分鐘，打電話也未回應，收到餐點時，白飯上竟沾有醬汁，份量也明顯不合理，讓他質疑被外送員偷吃，外送平台則已退款處理。

原PO在臉書社團「爆料公社二社」發文表示，他點兩份白飯其中一碗有加量，但加量的那碗卻份量比較小，還有被挖過的痕跡，甚至沾到醬汁，平台上寫唐揚雞有5塊，送來時卻只有3塊，「青菜上半邊也有空掉的痕跡」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲其中一碗白飯有沾到醬汁。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）



原PO提到，外送員在途中停在附近某處約10分鐘，傳訊息詢問時緩慢回應，打電話轉接語音信箱，質疑是被偷吃了，讓他完全不敢吃這份餐，最後直接向外送平台反應，已經退款處理。

文章曝光後，不少網友認為，「有加量的飯有醬汁，合理懷疑被偷吃了幾口」、「這樣子以後我也不敢叫外送了」、「那飯真的很像被配菜吃剩的」、「那個飯有醬汁真的很奇怪」，但也有人說，「建議您打電話到店家問一下比較好，這種連鎖店家出餐都會錄影存證，有時候可能是店家少放餐點，外送員取餐是看不到裡面的餐點的，會停留一個點10分鐘有可能是在等上一個客人取餐」、「這間的飯超值碗和中碗差不多沒有加飯一說，因為我常常點，飯上有一點湯汁是因為肉放在上一層一不小心就會漏一點」、「你說外送員十分鐘沒有移動有可能在取餐有可能在上廁所或加油，以今天的雨量和單量只要是正常人都不會想偷吃」、「雨下那麼大誰會特地挖一點東西來吃再蓋回去啦」。

▲▼網友兩派說法。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

