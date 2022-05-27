美國簡化領藥流程！篩檢站「採檢陽性」可現場領輝瑞口服藥

▲美國打算直接在各地的篩檢站發放輝瑞新冠口服藥Paxlovid。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國新冠疫情依舊嚴峻，白宮官員26日證實，他們正在改進輝瑞新冠口服藥Paxlovid的分發模式，未來政府將直接把Paxlovid發放至地方篩檢站，以便更多患者能及時獲得治療，並在病例持續增長的情況下，將新冠死亡率保持在相對較低的水平。

據《紐約時報》報導，美國聯邦政府將從羅德島州（RI）普洛敦維士（Providence）開始推行新措施，讓那些新冠檢測呈陽的患者，可以直接透過篩檢站拿到Paxlovid，而這項新措施也將在未來數週，逐步在紐約（NY）和伊利諾伊州（Illinois）開放。

此外，政府還將在下週，派遣聯邦醫藥專家前往明尼蘇達州（Minnesota）的篩檢站，並計劃讓這些篩檢站升級為檢測治療中心。政府還為當地醫生制定了藥物使用說明，以明確指導醫護人員如何管理Paxlovid與其他藥物的相互作用，不過美國的藥師至今仍無法自行開藥。

《紐時》的數據顯示，截至25日，美國平均每天有11萬人感染新冠肺炎，而當地過去2週平均每天新增約400宗死亡病例。白宮新冠應對協調員傑哈（Ashish K. Jha）指出，「死於這種疾病的人應該越來越少，因此我們正致力於預防新冠肺炎的死亡病例，我認為我們已非常接近這個目標。」