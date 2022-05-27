研究：歐美封城「新冠死亡率僅降3.2%」　幾乎沒影響

▲疫情初期，英國倫敦進入第4級防疫警報，街頭人煙稀少。（圖／達志影像）

記者吳美依／綜合報導

約翰．霍普金斯大學（JHU）最新分析結果指出，疫情初期，歐美實施嚴格的封城措施，卻只讓新冠死亡率下降3.2%，可說是「幾乎沒有影響」。

一個跨國經濟學研究團隊指出，2020年3月實施的嚴格封鎖措施，大約僅讓歐洲減少6000死、美國減少4000死。他們分析當時所有封鎖措施的綜合平均效果，最後估算出3.2%這個數字，但若逐一估算，禁足令只讓死亡率減少2%，戴口罩則是最有效的防疫措施，讓死亡率下降18.7%。

研究團隊去年發表初步報告指出，封城只讓新冠死亡率降低0.2%，他們如今根據新演算法及近期研究，更新相關數據，但仍得出相似結論，「在疫情大流行期間，更嚴格的封鎖不是降低死亡率的有效方法，至少在新冠第一波疫情大流行期間不是。」

▲疫情初期，紐約時報廣場一度非常冷清。（圖／路透）



疫情爆發以來，全球通報620萬人染疫死亡，美國以100萬病歿人數位居第一，接下來依序為巴西的66.6萬人、印度的52萬人及俄羅斯的37萬人。

由於篩檢量能有限等因素，很難計算確切死亡人數，但各界普遍認為，新冠肺炎的真實死亡人數，遠比通報數據高出數倍。世界衛生組織（WHO）本月稍早估計，全球實際病歿人數可能高達1500萬。

封城沒用？研究曝「僅降低0.2%新冠死亡率」 學者：不該再次實施

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