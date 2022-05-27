　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

外國觀光客赴日旅遊「口罩還是不能摘」！岸田：要遵守我們的規定

▲▼日本首相岸田文雄。（圖／路透）

▲日本首相岸田文雄要求旅行業者應讓旅客確實佩戴口罩。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本首相岸田文雄26日宣布，自6月10日起將開放外國觀光客入境，儘管只包含團體旅遊，但仍是疫情爆發後，旅遊業的一大進展。他27日再度強調，雖然已經逐步開放，但旅行業者仍須嚴格要求旅客在日期間應確實佩戴口罩，做好防疫工作。

根據《共同社》報導，岸田文雄27日在眾議院預算委員會上提到開放外國觀光客入境的新政策時強調，旅行業者應扮演好監督的角色，確實要求旅客在國內旅遊期間佩戴好口罩。他表示，「不管是到我們的國家念書或是工作，理所當然要遵守國內社會的規定。」

日本當局先前宣布6月1日起單日入境上限人數將從1萬人提高至2萬人，並自6月10日起正式開放外籍旅客以觀光為目入境。對此，觀光廳也不敢大意，目前正在針對外籍觀光客如果在日確診的後續處理，訂定標準流程，待確定後也會將相關流程一一通知旅行業者與各住宿設施。

雖然日本即將開放團體旅客入境，但是仍要求旅客遵守基本的防疫守則，包含佩戴口罩、避免前往密集且人群眾多的區域。此外，旅客在日期間也必須定期測量體溫。根據日本最新規定，包含台灣在內的98個國家與地區的外籍人士，只要接種3劑指定品牌的疫苗，入境時就可以免除篩檢與隔離。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►用它們，再也不怕把衣服洗壞！

ET快訊
快訊／7歲童誤打成人BNT胸悶送醫　最新狀況曝光
快訊／國內染疫率6%「和境外差不多」　陳時中：預計下月放寬邊
快訊／44人PCR陰「被確診」！　中國附醫急校正回歸
基隆7歲童誤打BNT成人劑量急送醫！　診所：誤當大人
快訊／新北270校下周遠距教學　畢業典禮採線上、實體辦理
124萬幼兒可「免費拿快篩」！　陳時中籲爸媽1件事
今年已逾160萬人染疫！　「這年齡層」個案數最多
地方喊兒童BNT不足！　指揮中心鬆口「符1條件加成配發」
快訊／今暴增94808本土「創新高」！　指揮中心曝原因
快訊／今增126死「連2天破百」　12歲童併呼吸衰竭亡
快訊／中重症+343破紀錄！　5歲女童重症「疑併發腦炎」
快訊／本土+94808「4縣市破萬」　台北市第5高
快訊／今暴增126死！　本土9萬4808例「雙創新高」
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

外國觀光客赴日旅遊「口罩還是不能摘」！岸田：要遵守我們的規定

上廁所遭蟒蛇咬住屁股！28歲男嚇到急扯掉...2周後驚見蛇牙卡傷口

美國主導推動加強制裁北韓案　聯合國安理會投票遭中俄否決

俄軍狂轟恐怖「真空彈」畫面曝！可瞬間炸爛肺部　烏軍陣地淪廢墟

南韓再度掀「報復旅遊」！響應日本宣布開放觀光　銷量暴漲139%

奇妙緣分！《大白鯊》童星演員　47年後回拍攝地接任警察局長

情侶「裸身交纏」懸崖邊開啪　對面餐廳客人全看傻：吃飽飯還在做

美國機密文件曝光！　總統「繞過國會」下達56指令

烏克蘭駐德大使PO「蝸牛扛子彈」照片　狂酸：德國軍援正在路上

日本南海電鐵「回送列車」出軌！　疑轉轍器出包

室友做快篩倒數等結果！　下秒揭曉見陽性全場尖叫

粉紅超跑雨中衝鎮瀾宮　進喔！兩大女神再相會

女兒打BNT亡母遞陳情信　發抖喊「只想看解剖報告」

安全帽戴反考機車駕照　釣出一票苦主：我快笑死

白雲、楊繡惠「雨天勾手撐傘」！　海產目睹驚喊：竟然是真的啦

諸事不順...白柴遭獻祭XD　牠一臉傻眼：還要玩多久

CL曝2NE1合體內幕「連公司都不知道」　4人含淚離別...她不捨爆哭！

強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻

邊牧犬精準拋接＋回傳球　爸看傻：狗生耽誤的球員？

女子試吃「殭屍炸彈糖」　酸到狂抽搐發出馬叫聲

外國觀光客赴日旅遊「口罩還是不能摘」！岸田：要遵守我們的規定

上廁所遭蟒蛇咬住屁股！28歲男嚇到急扯掉...2周後驚見蛇牙卡傷口

美國主導推動加強制裁北韓案　聯合國安理會投票遭中俄否決

俄軍狂轟恐怖「真空彈」畫面曝！可瞬間炸爛肺部　烏軍陣地淪廢墟

南韓再度掀「報復旅遊」！響應日本宣布開放觀光　銷量暴漲139%

奇妙緣分！《大白鯊》童星演員　47年後回拍攝地接任警察局長

情侶「裸身交纏」懸崖邊開啪　對面餐廳客人全看傻：吃飽飯還在做

美國機密文件曝光！　總統「繞過國會」下達56指令

烏克蘭駐德大使PO「蝸牛扛子彈」照片　狂酸：德國軍援正在路上

日本南海電鐵「回送列車」出軌！　疑轉轍器出包

吵著要出門！2屁汪親眼見「傾盆大雨」才死心　媽嘆：回家擺臭臉

確診者怨遭霸凌　陳時中喊話：言語暴力「牽拖誰傳給誰」都不恰當

掏錢買袋子！外送哥「爽見發票中1200元」　同行卻狂搖頭

2022城市博覽會募集療癒力量　邀請全台共創海派浪漫光雕秀

52歲爸爸考進郵局！主管卻想弄走他　「超扯理由」曝光全網氣炸

不斷更新／新北宣布了！270校停課再延長一周　全國遠距教學一次看　

基隆7歲童誤打成人BNT胸悶送醫　莊人祥：目前狀況穩定

紙花隧道太夢幻！免門票爽逛台中6觀光工廠　DIY味噌、遊異國莊園

陳偉殷先發4局失3分首勝未開張　5月二軍3戰都失分

張蘭不認張穎穎「臭蟲一個」　汪小菲直播反擊媽：不要人身攻擊

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

國際熱門新聞

她假扮男人上3妹子！堅持關燈做愛戴假鵰

67歲「四海好傢伙」性格男星拍片傳噩耗　睡夢中辭世

咖啡藏壯陽藥　男喝完硬4小時慘變石鵰

衣服這樣洗害洗衣機長黴菌！5步驟教你輕鬆清潔

德州槍手反鎖教室1小時　女師喪命2天丈夫離世

飲料包裝「長出1根」　她羞喊：沒那麼渴過

全球解封！　57個國家地區免隔離免疫苗　

李根返抵南韓畫面曝！遭警方約談限制出境

相差57歲！　19歲男向76歲女友求婚成功

情侶懸崖邊開啪　對面餐廳客人全看傻

最年輕小夫妻！「15歲娶16歲」網全看傻

德州槍擊　當地治安官崩潰認屍

季辛吉：台灣不該是美中談判的核心

彭博防疫韌性排名出爐　台灣驟降至51名

更多熱門

相關新聞

中俄否決聯合國安理會加強制裁北韓案

中俄否決聯合國安理會加強制裁北韓案

北韓（朝鮮）從今年1月以來進行高達17次以上的飛彈試射，包括極超音速飛彈、洲際彈道飛彈、巡弋飛彈等，同時還試圖修復豐溪里核試驗場坑道，籌劃進行第7次核試。對此，美國帶頭推動聯合國安理會實施加強制裁北韓，包括限縮出口石油量，不過提案卻遭到身為常任理事國的中國、俄羅斯投票否決。

柯文哲一家健康拉警報！大兒子確診昏倒後　柯媽傳跌倒送加護病房

柯文哲一家健康拉警報！大兒子確診昏倒後　柯媽傳跌倒送加護病房

南韓再掀「報復旅遊」！響應日本開放觀光

南韓再掀「報復旅遊」！響應日本開放觀光

網酸柯文哲送兒急診　她火大「還原真相」

網酸柯文哲送兒急診　她火大「還原真相」

日本南海電鐵「回送列車」出軌！

日本南海電鐵「回送列車」出軌！

關鍵字：

新冠肺炎日韓要聞世界疫情COVID-19

讀者迴響

熱門新聞

剪壞反骨正妹？髮型師雪恥改造紀卜心

她假扮男人上3妹子！堅持關燈做愛戴假鵰

快訊／柯文哲兒子染疫昏倒失去意識　陳佩琪急打119送醫

醫護慘況曝　陳時中：怎麼會這樣

快訊／蘇貞昌加碼　0到6歲孩童免費領5劑快篩試劑

范植偉突PO文「都是老天鵝」！

今天開喝！手搖飲限時5天買1送1

前狗仔「戰力滿點」電翻安珀律師

快訊／今暴增126死！本土飆9萬4808「雙創新高」

快訊／本土+94808「4縣市病例破萬」

眾量級家寧車禍後被太子爺嚴厲警告

他設監視器看孩　卻目擊妻吻家教

安珀赫德泣訴：人人都想殺了我！

67歲「四海好傢伙」性格男星拍片傳噩耗　睡夢中辭世

郭彥均PO醫護友訴苦「很多孩子走了」　王浩宇提報CDC：查

更多

最夯影音

更多
室友做快篩倒數等結果！　下秒揭曉見陽性全場尖叫

室友做快篩倒數等結果！　下秒揭曉見陽性全場尖叫
粉紅超跑雨中衝鎮瀾宮　進喔！兩大女神再相會

粉紅超跑雨中衝鎮瀾宮　進喔！兩大女神再相會

女兒打BNT亡母遞陳情信　發抖喊「只想看解剖報告」

女兒打BNT亡母遞陳情信　發抖喊「只想看解剖報告」

安全帽戴反考機車駕照　釣出一票苦主：我快笑死

安全帽戴反考機車駕照　釣出一票苦主：我快笑死

白雲、楊繡惠「雨天勾手撐傘」！　海產目睹驚喊：竟然是真的啦

白雲、楊繡惠「雨天勾手撐傘」！　海產目睹驚喊：竟然是真的啦

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面