柯文哲一家健康拉警報！大兒子確診昏倒後　柯媽傳跌倒送加護病房

▲柯爸柯承發與柯媽何瑞英。（圖／記者徐文彬攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲一家近來禍不單行，大兒子昨爆出確診且症狀嚴重、一度盜汗、昏迷，緊急送急診治療狀況才穩定，如今又傳出，柯的媽媽何瑞英21日在新竹老家跌倒，撞傷臉頰，直接送進加護病房，直到25日才出院。巧的是，柯媽出院的那天，恰好是柯大兒子送醫同一天。

柯文哲近來不但自己確診，症狀嚴重，在隔離的這段時間裡，家中成員也被病毒纏上，一家5口有3人染疫，目前已回到家中與2位確診子女一起隔離，重拾奶爸工作，夫人陳佩琪則和未染疫的女兒住在外面旅館。

市府發言人陳智菡說，夫人陳佩琪醫師回家後有發現大兒子盜汗的狀況，過程中要起身還一度暈眩往後倒，沒辦法扶，有點失去意識，走起來還是搖搖晃晃、跌跌撞撞，後來好幾次往後倒，到最後失去意識。陳醫師當下很緊張，初步處理完後打電話叫119，當時兒子狀況嚴重、無法自行下樓，救護車上來後馬上做緊急處置，接著陳醫師打電話給市長。

但沒想到，長子確診後，又傳出高齡84歲的柯媽，21日在新竹老家跌倒，還撞到臉頰，直接送進加護病房醫治；由於柯媽之前就曾摔倒，這次住院到25日才恢復出院。在柯文哲督軍北市防疫工作的同時，親人健康連續出狀況，應該也是他始料未及。