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網酸柯文哲兒子只發燒卻送急診　她火大「還原真相」：留點口德

網搜小組／鄺郁庭報導

台北市長柯文哲22日確診，當時擔心感染妻兒，所以馬上住到確診友人家中。但柯文哲26日自爆，因為兒女確診發高燒、送急診，目前已返家居隔照顧，引來網友質疑「只是發燒為何送急診？」廣播電台主持人朱蕙蓉便發文，「#請給自己留一點口德」、「#別再在柯家人的病痛上故意做文章。」

「天哪，真的沒有想到每一個人的體質如此大不同，即便是同一個父母親生的。」朱蕙蓉26日晚間在臉書發文，請求網友留口德，不要在柯家人的病痛上做文章，她表示，柯文哲跟陳佩琪都是醫生，3個孩子中就有2個確診，「剛剛佩琪醫師跟我說，聽完後原本在笑的嘴瞬間凝結。」

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、蔡炳坤26日主持台北市防疫記者會。（圖／北市府提供）

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▲台北市長柯文哲26日自爆，兒女確診發高燒、送急診。（圖／北市府提供）

陳佩琪告訴朱蕙蓉，「昨天兒子在家昏倒數次，意識喪失，一個大個子男生，就直挺挺往後倒下，扶他起來，走路東倒西歪，到處踢到家裡東西，數次跌坐地上，幾次直接後仰失去意識。」朱蕙蓉相當心疼，「雖是醫師，她昨天也嚇壞了。佩琪醫師說自己是醫師都嚇到哭出來。」

最後，她不禁用hashtag怒批酸民，「#這omicron真的每一位的體質反應都大不同啊」、「#竟然有人質疑只是發燒卻送急診」、「#可惡的酸民說這樣話的人真的超級可惡」。看到留言處有網友驚呼「不會吧！阿北跟佩琪不就擔心死……」朱蕙蓉就回覆，「這不是白問的問題？我不是已經說陳佩琪都嚇哭了？」也直嘆「阿北故作鎮定，一副沒事樣。」

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