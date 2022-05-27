亞洲第二面！台師大獲STARS大學永續金質標章

▲台師大獲得STARS大學永續金獎肯定，為亞洲第二面。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

由全球1千多所學術機構註冊參與評比的「國際大學永續評比（STARS）」，目前僅有132所學校獲得金質標章，台灣師範大學成功在5月中旬取得金質標章，也是繼清華大學之後，亞洲地區第2面，展現台師大全校師生通力合作、長期推動永續發展的卓越成果。

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▲台師大獲得STARS大學永續金獎肯定，為亞洲第二面。（圖／台師大提供）

美國高等教育永續促進協會（AASHE）從2006年創辦STARS，台師大指出，這是一套自願性的自我報告系統，也是評估全球高等教育機構推動永續發展績效的主要報告工具之一，註冊學校填報項目多達113大項及1088小項，每一項都有具體指標，必須提出明確說明及佐證資料，最後分別從學術、參與、操作、規劃與管理及創新與領導等五面向評分，以全面且一致化標準，依總分評為「白金」、「金牌」、「銀牌」、「銅牌」四個等級。

台師大表示，截至今年5月資料，全球僅有11校獲得最高等級白金標章，包括美國史丹佛大學、康乃爾大學、加州大學柏克萊分校等；金質標章則有132所，包括麻省理工學院、UCLA，耶魯大學等，另有142校獲得銀質標章，35校獲得銅質標章。

而STARS系統註冊學校多分布於美洲地區，台灣則有7所大學參與，台師大不但與策略夥伴姊妹校、美國賓州州立大學並列金牌，也是繼2021年清華大學獲獎後，亞洲地區的第二面金質獎章。

▲台師大獲得STARS大學永續金獎肯定，為亞洲第二面。（圖／台師大提供）

台師大環境教育研究所教授兼永續發展中心主任張子超表示，台師大以學術面向最為亮眼，總分58分，就獲得52.52分的高分，其中「課程」與「研究」等2大項目都接近滿分，另台師大的永續發展相關課程比例高達26.55% （20%以上即為滿分），提供永續發展相關課程的部門比例也達92.3%，未來也將加強校園永續素養評估及促進永續發展核心課程及研究的推動。

台師大校長吳正己指出，教育是永續發展的推動關鍵，學校既是永續發展的教育基地，也是執行的中心，而台師大正規劃百年校慶活動，這個金獎的肯定，象徵一所百年傳承的典範大學，積極回應永續發展的國際視野。從成立環保署區域環境教育中心，啟動全球環境教育夥伴關係計畫，及協助推動亞太環境教育中心計畫 ，台師大將持續以永續綠色大學目標前進，並支援社區、政府部門、非政府組織，共同推動全球的永續發展。