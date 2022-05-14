跟進台師大！台科大宣布遠距教學到學期末「台大尚未決定」

▲台科大跟進台師大，宣布所有課程維持遠距教學到期末。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

由於疫情嚴峻，教育部昨（13日）晚宣布，大專符合「宿舍量能不足、已進行防疫授課演練、多數課程師生討論後決定採遠距」等3種狀況，可以全校遠距教學到學期末，台師大昨晚開出大專校院第一槍，宣布所有課程即日起維持遠距教學到期末，而台科大也在今（14日）上午宣布跟進台師大，所有課程維持遠距教學到期末，也就是6月19日，目前台灣大學系統內，僅剩台大尚未宣布。

由於本土升溫，教育部先在本月5日宣布，開放大專進行1到2週的「防疫授課演練」，包括台大、台科大、台師大在內的台大系統，隨後宣佈從本週一起全校遠距教學2週，但因確診數暴增，教育部昨天下午召開大專防疫長會議，同意大學全面遠距到學期末。

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教育部指出，大專符合「宿舍量能不足、已進行防疫授課演練、多數課程師生討論後決定採遠距」等3種狀況，可以全校遠距教學到學期末；台師大昨晚率先在臉書宣布，所有課程即日起維持遠距教學到期末，但台科大也在今早宣布，遠距教學到學期末。

▲ 台科大宣布遠距教學到學期末，圖為之前校園消毒 。（圖／台科大提供）

台科大主秘呂政修指出，教育部昨天會議上已經說明，大專符合三種情況，可以遠距教學到期末，而台科大外籍學生比較多，不可能要確診外籍生返國，一定要住在學校宿舍，但住宿生若有人染疫，就是要有居隔空間來維持防疫規範，宿舍空間問題對學校壓力蠻大的，而且台科大校地也不大，教育部的新政策，讓台科大暫時鬆一口氣，所以決定全校遠距教學到學期末，也就是6月19日。

至於下週六（21日）的畢業典禮，呂政修表示，目前計畫仍維持舉辦實體活動，但規劃「參加人數減少、時間縮短」，但仍要視疫情變化做滾動式調整，畢竟現在疫情變化太快。