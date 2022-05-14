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台科大是偷跑或說謊？週三已「領先台師大」宣布遠距教學到期末

▲▼台科大。（圖／記者許敏溶攝）

▲台科大遭學生質疑偷跑或說謊，因為早在本週三就宣布實施遠距教學到學期末。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

由於疫情嚴峻，教育部昨（13日）下午召開大專防疫長會議，同意大學全面遠距到學期末，但《ETtoday新聞雲》接獲台科大學生爆料，指台科大早在本週三（11日）就在學校網站公布，全校課程從下週一（16日）採遠距授課到學期結束，但台科大主秘呂政修卻在今早接受各媒體訪問時才說今天起遠距教學到期末，質疑學校偷跑，或者是主秘說謊，但呂政修則回應這是誤會。

由於本土疫情升溫，教育部先在本月5日宣布，開放大專進行1到2週的「防疫授課演練」，包括台大、台科大、台師大在內的台大系統，隨後宣佈從本週一起全校遠距教學2週，但因大學確診數暴增，教育部昨天下午召開大專防疫長會議，大專符合「宿舍量能不足、已進行防疫授課演練、多數課程師生討論後決定採遠距」等3種狀況，可以全面遠距到學期末。

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特別的是，台師大昨晚率先在臉書公布，將全校遠距教學到學期末，被稱為是「大專校院第一槍」，今天媒體也先後詢問台科大、台大，兩校也陸續宣布跟進，《ETtoday新聞雲》今早訪問呂政修時，他也坦言因為台科大因為外籍生較多，學校宿舍有壓力，所以「跟進台師大」宣布全校遠距教學到學期末，也就是6月19日。

▲▼台科大早在週三就宣布遠距教學到學期末。（圖／讀者提供）

▲台科大早在本週三就宣布遠距教學到學期末。（圖／讀者提供）

不過，《ETtoday新聞雲》接獲台科大學生爆料，指校方早本週三就在學校網站公布，指因近日頻頻接獲師生及學生家長反應，不同課程間採實體或遠距授課，仍無法避免師生流動風險，故決定從下週一起，全面改採遠距授課至學期結束（6/19止），認為台師大不是第一例，更質疑到底是台科大偷跑，還是呂政修說謊，怎麼跟事實不一樣。

對此，呂政修接獲《ETtoday新聞雲》詢問時表示，這可能是誤會，台科大的確因為宿舍量能不足，本週就已經先打電話跟教育部溝通，希望教育部允許台科大先遠距教學到學期末，取得教育部同意後才公布，至於今天上午回應媒體，只是說明台科大的確要遠距教學到學期末，並沒有說謊。

教育部則表示，根據教育部部5月6日函示，若因學生確診或居隔人數於短期內急遽增加，以致宿舍量能難以承載，無法兼顧其他學生住宿生活需求，則學校得針對全校實體課程進行授課方式調整，並通報教育部，經過調查，台科大的確有依規定通報教育部。

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