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「整天憋尿」加班到晚8！　阿北1舉動...讓護理師哭了：很感動

記者周亭瑋／綜合報導

這段時間，前線醫護忙得焦頭爛額，承受著極大壓力與辛勞。護理師陳小Q就分享，工作背後的辛酸與動力，也坦言「每天都是滾動式班表，這段時間壓力非常大，甚至不知道未來的班排不排得出來。」

▲▼北市虎林街鄰近永春市場周邊疑似有新冠肺炎感染熱區,北市府啟動虎林專案,於永吉國小設立篩檢站為周遭居民與市場相關人員執行PCR篩檢,一早就有許多民眾前來排隊等候篩檢,醫護人員,醫療能量,疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,疫調,熱區,傳播鏈,社區清零,抗原快篩,核酸檢測PCR。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

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陳小Q透露，現在每天起床，就是群組回報誰誰誰確診了，班表就要全部調整，少一個人的時候，代表他們要做雙倍的工作量，「當然病人的量並沒有變少，幾乎百分之百到診率，而上午加下午的門診量，差不多有200個。至於篩檢的情況，她一天最多篩過400人左右，包括病房的、一般民眾、需要檢查前快篩的，但現在應該更多。」

她直言，在工作時幾乎都憋著不上廁所，因為裝備要全部換新的，真的沒有那麼多時間，況且喝水也要把裝備拿掉。

陳小Q表示，通常都是護理師當黑臉，醫師當白臉，面對抱怨指責時，基本上是他們第一線去處理，像有些病人會想趕快離開醫院，會比較不耐煩，甚至插隊什麼的，他們就必須安撫對方，「我有被一個病人拉著手要出去，他是因為等太久，然後就衝進來，有點想找我理論的感覺，把他所有情緒發洩在我們身上。」

疫苗、打疫苗、接種疫苗、新冠疫苗。（圖／記者呂佳賢攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者呂佳賢攝）

當然，也是有很多暖心的病患，她語帶哽咽地說，「當天加班到7、8點，有個阿北看完診後，就跟我鞠躬90度，說謝謝你們，你們辛苦了，聽完就覺得很感動，那時候很想哭；還有些病人會看我們很辛苦，會買一些東西給我們吃。」

面對原本就高壓、繁重的工作，加上現在是非常時期，陳小Q坦言，曾有不想繼續當護理師的念頭，「會覺得來這邊工作已經很辛苦了，為什麼還要被病人罵，把一切的錯都怪在護理師身上，當對方當眾飆罵你比較不好聽的話時，又不能哭，也不能有任何情緒，因為要維持看診的秩序，然後你就只能被他罵，回話也不行有自己的情緒，還要安撫人家。」

有一次，她真的忍耐到極限了，就躲在診間後面的門簾哭了一下，但整理好情緒便迅速回去上班，因為根本沒有太多時間能調適，「那時候就會覺得，我這個工作明明就是來幫助人，為什麼要被這樣子（對待），心裡會很不平衡。」

不過，對於護理師這份職業，她仍抱持著熱誠，「護理師感覺有個靈魂，喜歡照顧別人、幫助別人，心裡也蠻舒服的，就是你在做一件很好的事。」

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