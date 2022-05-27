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前線醫護慘況曝光　「一張休息照」讓陳時中驚呼：怎麼會這樣

▲▼指揮中心5/20記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

▲陳玉鳳曝第一線醫護慘況，「一張休息照」讓陳時中傻了。（圖／指揮中心提供）

記者趙蔡州／綜合報導

中央疫情指揮中心日前宣布，要放寬專責病房的護病比，引起基層全面反彈，指揮官陳時中25日緊急與護理師團體開會協商，傾聽第一線護理人員心聲。會議中，台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳拿出一張照片，忙到翻天的護理人員休息時，竟只能拿紙板打地鋪就寢，讓陳時中都忍不住驚呼「怎麼會這樣」。

本土確診數居高不下，醫療量能長期緊繃，指揮中心日前行文各醫院，根據「醫療機構設置標準」要求放寬專責病房的護病比，「醫學中心1比9，區域醫院1比12、地區醫院1比15」，消息一出立刻引發基層醫護全面反彈，陳時中為此25日下午緊急與護理師團體開會協商。

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▲▼第一線慘狀曝光！護理師一張休息照 陳時中傻了：怎麼會這樣。（圖／翻攝自陳玉鳳）

▲陳玉鳳曝第一線醫護慘況，「一張休息照」讓陳時中傻了。（圖／翻攝自陳玉鳳）

台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳出席會議，拿出將近500名前線護理人員心聲，並拍下照片舉例有護理師已經確診，但礙於醫院人力不足，被召回繼續上班，照顧其他確診民眾，好不容易撐到休息時間，卻只能拿紙板打地鋪就寢，讓陳時中都忍不住驚呼「怎麼會這樣」。

雙方協商後，陳時中最後拍板，護病比原則上維持原本的1:5，最大則只能放寬到1:7，且將啟動專責病房Skill-Mixed照護模式，發給照護輔佐人員每人每班5千元津貼，如護理人員受到不公平對待，可透過「護理職場爭議通報平台」向衛福部檢舉，進行查處。

陳玉鳳事後在臉書表示，終於結束會議了，儘管不是最滿意，但至少有了結果、至少是往前邁進一步，「利用各種問卷調查實證證據，證明護病比的提升，嚴重危害病人安全和護理人員安全」、「1比5為原則，全部醫院1比7為上限，不得再增加」。

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