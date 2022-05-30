「救救我孩子」媽抱癱軟嬰急診哭喊等2小時！千人心碎反嗆：帶風向

▲有網友表示醫院排隊民眾不多，卻一直等不到醫護前來關心。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社，下同）

記者閔文昱／綜合報導

本土病例數居高不下，也讓醫療量能緊繃，第一線醫護們幾乎每天都忙翻了。一名網友發文表示，他近日帶著染疫的父母到高雄某醫院新冠門診就診，卻看到隔壁急診室一名媽媽抱著癱軟嬰兒哭喊，「我等了2個多小時，沒人幫我，救救我的孩子」，讓他看了相當心疼，也納悶現場病人不多，但一直沒看到醫護前來關心，「這樣好嗎？」引發熱議。

一名男網友在臉書社團「爆料公社二社」發文表示，他28日晚間7點40分帶著染疫的年邁父母到高雄某醫院就診，到了半夜時，突然聽到急診室內傳來一陣哀嚎聲，只見一名女子懷裡抱著一個癱軟嬰兒，口中還哭喊著，「我等了2個多小時，沒人幫我，救救我的孩子」，但卻始終不見醫護蹤影。

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原PO指出，當天現場人群稀落，不到20人在排隊，其中又以老人居多，但他們還是經歷了6個多小時的等待才離開，「量血壓血氧，醫生電話問診，照X光，拿藥，每個動作至少間隔1小時以上。」而當天晚上戶外溫度30度，又有許多蚊子，他詢問醫護為何等這麼久？對方則面有難色地說，因為人員不足，請他們向院方反應。

原PO納悶，當天現場的病人並不多，大多數時間卻沒見到醫護，「讓老人家徹夜等待，中間沒有任何人來招呼或關心他們身體狀況，這樣好嗎？」更稱急診室內媽媽哭嚎的聲音，至今仍在他耳邊迴盪。文章曝光後，許多網友紛紛留言，「正常，我帶我兒子去掛急診，現場也是一堆小孩家屬在咆哮」、「真的自己經歷過一次就會知道那有多心疼多心碎」。

不過也有不少網友認為，「你可能沒看到裡面正在跟死神搶人吧，而且沒醫護會丟著病人不管，急診也不是先來先看，是有分救護等級的，希望別輕易抹滅醫護人員的辛勞」、「亂帶風向，一段話抹滅醫護人員的辛苦」、「在醫院你見到的不一定是事實⋯因為忙碌的護理人員是你看不見的」、「醫療人員確實不足喔！確診的無法上班，只有我一個人也是等了一個小時半以上」。

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