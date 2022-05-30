　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「救救我孩子」媽抱癱軟嬰急診哭喊等2小時！千人心碎反嗆：帶風向

▲有網友表示醫院排隊民眾不多，卻一直等不到醫護前來關心。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

▲有網友表示醫院排隊民眾不多，卻一直等不到醫護前來關心。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社，下同）

記者閔文昱／綜合報導

本土病例數居高不下，也讓醫療量能緊繃，第一線醫護們幾乎每天都忙翻了。一名網友發文表示，他近日帶著染疫的父母到高雄某醫院新冠門診就診，卻看到隔壁急診室一名媽媽抱著癱軟嬰兒哭喊，「我等了2個多小時，沒人幫我，救救我的孩子」，讓他看了相當心疼，也納悶現場病人不多，但一直沒看到醫護前來關心，「這樣好嗎？」引發熱議。

一名男網友在臉書社團「爆料公社二社」發文表示，他28日晚間7點40分帶著染疫的年邁父母到高雄某醫院就診，到了半夜時，突然聽到急診室內傳來一陣哀嚎聲，只見一名女子懷裡抱著一個癱軟嬰兒，口中還哭喊著，「我等了2個多小時，沒人幫我，救救我的孩子」，但卻始終不見醫護蹤影。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲有網友表示醫院排隊民眾不多，卻一直等不到醫護前來關心。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

原PO指出，當天現場人群稀落，不到20人在排隊，其中又以老人居多，但他們還是經歷了6個多小時的等待才離開，「量血壓血氧，醫生電話問診，照X光，拿藥，每個動作至少間隔1小時以上。」而當天晚上戶外溫度30度，又有許多蚊子，他詢問醫護為何等這麼久？對方則面有難色地說，因為人員不足，請他們向院方反應。

原PO納悶，當天現場的病人並不多，大多數時間卻沒見到醫護，「讓老人家徹夜等待，中間沒有任何人來招呼或關心他們身體狀況，這樣好嗎？」更稱急診室內媽媽哭嚎的聲音，至今仍在他耳邊迴盪。文章曝光後，許多網友紛紛留言，「正常，我帶我兒子去掛急診，現場也是一堆小孩家屬在咆哮」、「真的自己經歷過一次就會知道那有多心疼多心碎」。

不過也有不少網友認為，「你可能沒看到裡面正在跟死神搶人吧，而且沒醫護會丟著病人不管，急診也不是先來先看，是有分救護等級的，希望別輕易抹滅醫護人員的辛勞」、「亂帶風向，一段話抹滅醫護人員的辛苦」、「在醫院你見到的不一定是事實⋯因為忙碌的護理人員是你看不見的」、「醫療人員確實不足喔！確診的無法上班，只有我一個人也是等了一個小時半以上」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►外帶咖啡不知不覺傷荷包！自己煮省錢又好喝

ET快訊
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「救救我孩子」媽抱癱軟嬰急診哭喊等2小時！千人心碎反嗆：帶風向

有症狀快篩卻陰性怎辦？台大醫教一招「雙挖採檢」　敏感近90％

80歲阿北整理菜園被龜殼花咬　「徒手抓蛇」裝袋看醫生

高鐵票根超熱銷！他好奇問「可以幹嘛」　內行揭黑暗用途：水很深

34年基隆「大麥」麥當勞8:00熄燈　上百人噴淚暴動！員工哽咽道別

腦炎後遺症會一輩子！醫曝病例：80歲白髮爸顧病兒50年　遭遇惹鼻酸

送免費肉粽…驚見2排石頭、瓶蓋卡位　他傻了：真的知道誰是誰嗎

夜市風！檸檬手撕雞「簡單免開火」　酸辣開胃超夏天

超商「冰品界霸主」是誰！鄉民激推2強對決　內行讚：便宜的神冰

學生確診今增3635人「僅國小破千例」　全台6178校停課

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

2姊妹「雨中嗨玩」傘開花　歡樂笑聲感染網：童年啊～

韋禮安飆唱3語言《如果可以》　突告白女友：如果不來還愛我嗎？

睡夢中聞到蝦味瞬間跳起！一醒來就激動尋找香氣來源

孫燕姿線上開唱超多經典　十三姐親筆信「句句思念」

恭喜！瘦子升格當爸爸　PO出超音波照「寶寶比YA」

「救救我孩子」媽抱癱軟嬰急診哭喊等2小時！千人心碎反嗆：帶風向

有症狀快篩卻陰性怎辦？台大醫教一招「雙挖採檢」　敏感近90％

80歲阿北整理菜園被龜殼花咬　「徒手抓蛇」裝袋看醫生

高鐵票根超熱銷！他好奇問「可以幹嘛」　內行揭黑暗用途：水很深

34年基隆「大麥」麥當勞8:00熄燈　上百人噴淚暴動！員工哽咽道別

腦炎後遺症會一輩子！醫曝病例：80歲白髮爸顧病兒50年　遭遇惹鼻酸

送免費肉粽…驚見2排石頭、瓶蓋卡位　他傻了：真的知道誰是誰嗎

夜市風！檸檬手撕雞「簡單免開火」　酸辣開胃超夏天

超商「冰品界霸主」是誰！鄉民激推2強對決　內行讚：便宜的神冰

學生確診今增3635人「僅國小破千例」　全台6178校停課

人夫當街「激吻小三」被抓包！出庭自爆求法官：成全我　太太綠炸

T1教練：落敗關鍵是因為無法選擇藍方...Faker期許自己更進步

「救救我孩子」媽抱癱軟嬰急診哭喊等2小時！千人心碎反嗆：帶風向

為什麼每年新年目標　你總是做到一半就放棄？

有症狀快篩卻陰性怎辦？台大醫教一招「雙挖採檢」　敏感近90％

澤倫斯基才視察哈爾科夫　市區隨即傳多次爆炸、大量黑煙升起

10指標選出績優股　股息、價差同時入袋

法網／詹詠然女雙遭逆轉吞敗無緣晉級8強　台將賽事全結束

父母逼念醫學系　抹去孩子光采卻抱怨他不爭氣

80歲阿北整理菜園被龜殼花咬　「徒手抓蛇」裝袋看醫生

地震突襲！老公秒醒護妻逃離屋　網讚：最閃的影片...嫁對人了！

生活熱門新聞

高鐵票根超熱銷！內行揭黑暗用途

34年基隆麥當勞8:00熄燈　上百人噴淚暴動

阿北被龜殼花咬　徒手抓蛇衝醫院

超商冰品界霸主是誰！鄉民激推2強對決

腦炎後遺症一輩子　這病例惹鼻酸

確診隔離7天仍快篩陽　醫指「別擔心」原因曝

鋒面這天再逼近　1時段雨量大增

本土病例在高原期平穩！莊人祥曝「最擔心1件事」

郭彥均遭出征！　前主播點名1人

明起可申請隔離通知補發　需符合2條件！

正妹熱舞「雙球上下晃動」太辣！1分33秒運動片瘋傳

送免費肉粽　驚見石頭、瓶蓋卡位

媽抱癱軟嬰急診哭喊沒人理！網一段話反遭批

有症狀卻快篩陰？台大醫教「雙挖採檢」

更多熱門

相關新聞

「很多孩子走了」惹議　他魔改3字全傻了

「很多孩子走了」惹議　他魔改3字全傻了

藝人郭彥均25日晚間分享與醫護朋友的對話，提到「看到這（麼）多孩子，就這樣走」，引來極大爭議，行政院長蘇貞昌痛斥不實謠言，內政部警政署刑事警察局也表示會主動追查。就有網友在PTT的Gossiping板上發問，「要是改成『很多孩子還沒走』，是不是就沒事了？」讓其他人都傻眼。

「整天憋尿」加班到晚8！阿北1舉動...讓護理師哭了

「整天憋尿」加班到晚8！阿北1舉動...讓護理師哭了

醫護慘況曝　陳時中：怎麼會這樣

醫護慘況曝　陳時中：怎麼會這樣

不只1.8萬津貼！這3家醫院擬「自籌加發獎金」　醫護、行政通通可領

不只1.8萬津貼！這3家醫院擬「自籌加發獎金」　醫護、行政通通可領

2歲童無呼吸到院搶救　急診醫2小時見證人性

2歲童無呼吸到院搶救　急診醫2小時見證人性

關鍵字：

急診救救我孩子醫療量能醫護2小時

讀者迴響

熱門新聞

他打電動離家出走！12年後才知父母都過世

高鐵票根超熱銷！內行揭黑暗用途

20多歲女確診康復「每天包尿布」！後遺症極度倦怠

34年基隆麥當勞8:00熄燈　上百人噴淚暴動

交友APP篩選19間大學才能用！網見名單傻了

失眠尻一槍好入睡？最美博士「一句話解答超幻滅」

想搬出去　台中女刺死母冷靜自首

《大學生》10年班對結婚了！　喜曬配偶欄：有點奇怪

長瀨昆妮3度放鳥！連千毅直接不播了

強尼戴普丟2電影！「Dior逆風力挺」原因曝

坎城撞IU網紅2度道歉！

正妹沒戴安全帽出車禍　開刀「去掉半顆頭」

英媒爆：普丁可能已病死

防疫保單每日賠付金額一表看懂！　產險業壓力大不同

朱學恒留言「一寶立見總統卡」　黃子佼回應了

更多

最夯影音

更多
愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！
劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面