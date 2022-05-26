基隆精神科醫院爆108人確診！　市府證實「過半數染疫就地隔離」

記者郭世賢、蔡怡萍／基隆報導

基隆一家精神病患醫療院所傳出院內感染，目前為止共17位工作人員、91位住民，共108人確診，衛生局長吳澤誠表示，在5月1日出現第一位護理師染疫後，衛生局就馬上介入匡列，採取就地居隔，整個醫院分倉分流，狀況尚在掌控內，並且已有46人解隔。

▲基隆某精神病醫院爆院內感染，目前累計108人確診，基隆市衛生局長吳澤誠出面說明。（圖／記者郭世賢翻攝）



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吳澤誠表示，這間醫療院所專門收治精神病患者，共有35名工作人員、165位住民，共200人，在5月1日通報1位護理師確診後，衛生局馬上介入，並將該護理師活動的5、6層這兩樓當成居隔，整個醫院進行清消、分倉分流，防護也升級，且要求該院不論輕中重程度的精神病患者，全部停止所有活動。

吳澤誠也指出，在5月1日至26日，共有17位工作人員、91位住民，共108人確診，只要有快篩陽性就通報，工作人員每天篩檢、住民固定時間監測，目前已有7工作人員、29住民解隔，接近半數，大部分為輕症，只有今日因為一名住民血氧下降，安排轉送基隆長庚治療。

醫護目前可用篩檢代替隔離，快篩陰就可繼續工作照顧住民，而住民需要居隔3+4，每3天健康監測一次，必要時可加強監測。吳澤誠說，由於該院所為醫療機構，本身的醫療量能是足夠的，比起其他機構的群聚可以說是更安全，也在第一時間將醫院樓層、病房分為紅、黃、藍區，要求禁止跨區流動，每一個步驟都在掌控中，所以才採就地安置，兼顧居家照顧、也能使用抗病毒藥物。

但吳澤誠也坦言，最擔心的是院內住民穩定後，工作人員因為採取以篩代隔，可以回到社區，常常又將病毒帶回來，恐怕引發住民再一波感染，直指疫苗還是最重要的。