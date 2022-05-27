　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本6／10開放外國旅行團入境　台灣仍禁旅行社組團

▲▼日本,日本街頭。（圖／Pixabay）

▲日本於6月1日起放寬外國旅客入境、6月10日起則開放外國旅行團。（圖／Pixabay）

文／中央社

日本6月10日起開放外國旅行團，其中台灣在免隔離名單內。不過由於交通部觀光局的禁團令仍未取消，因此現行旅遊業者並不能販售相關行程。

日本政府今天宣布自6月1日起放寬外國旅客入境，放寬對象分紅黃藍等級，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性率最低的國家或地區為藍色，台灣、英國、美國等約100國都屬藍色等級，入境日本時可免除病毒篩檢與隔離。此外，6月10日起重新開放有旅行社領隊陪同的套裝行程觀光團旅客入境。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，交通部觀光局從2020年3月19日起，配合防疫措施，禁止旅行社出團以及接待國外旅遊團，至今仍未解禁，因此想要參團去日本遊玩的旅客，可能仍無法如願。

觀光局表示，今年3月起就陸續跟業者、中央流行疫情指揮中心針對未來解封相關事項做積極準備，期待國內疫情趨緩後，可以有進一步相關規劃，但仍要以指揮中心為準。

旅遊業者李奇嶽分析，目前觀光局的禁團令尚未解除，因此無法組團到日本遊玩，加上返台入境仍要居家檢疫7天，旅客意願應該也不高。

靜宜大學觀光事業系副教授黃正聰今天表示，建議政府可以先行預告8月開放國境免隔離，因為屆時疫情應該已經穩定，適合外籍旅客進入。他強調，國際旅遊需要較長準備期，應提早預告。

►亞馬遜熱賣！超美「木質玩具廚房」小孩玩不膩

ET快訊
一早拉小孩衝去打BNT！醫院大廳爆滿照曝光　網驚呆：人生好難
安珀赫德泣訴「人人都想殺了我！」　強尼戴普律師怒譙她
梅雨季報到！　除濕機「五大NG用法」恐釀災
快訊／上班注意！大雷雨轟3縣市　「警戒區域出爐」
倒奶主播遭偷拍傳群組！　抓包前同事小動作「恐怖宮鬥2手段」
全球解封「自由行」！　入境這57個國家地區免隔離免疫苗
「死亡高原期」要來了！台大醫：至少維持兩周　曝未來3關鍵
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

參團赴日旅遊恐得等下半年　觀光局：組團禁令尚未鬆綁

一早拉小孩衝去打BNT！醫院大廳爆滿照片曝光　網驚呆：人生好難

台灣入境免隔離嗨組團去日本玩　觀光局：禁團令還在

日本6／10開放外國旅行團入境　台灣仍禁旅行社組團

上班注意！大雷雨轟3縣市　「警戒區域出爐」

大雨叫外送他疑「餐點被偷吃」　白飯竟還沾到醬！網2派說法戰翻

專家：死亡人數恐破萬「長照成死亡潮重災區」　1措施可減半

梅雨季報到！除濕機「五大NG用法」恐釀災

百歲人瑞性騷護理師！醫怒：手腳嘴巴不乾淨　家人竟說請多包涵

雪乳戰神貼「裸背+黑蕾絲褲」照：萬讚轉正面　才5千她就給了

室友做快篩倒數等結果！　下秒揭曉見陽性全場尖叫

強尼戴普認替安珀赫德拿下《水行俠》　凱特摩絲打臉她說詞：他從沒推過我

粉紅超跑雨中衝鎮瀾宮　進喔！兩大女神再相會

女兒打BNT亡母遞陳情信　發抖喊「只想看解剖報告」

安全帽戴反考機車駕照　釣出一票苦主：我快笑死

白雲、楊繡惠「雨天勾手撐傘」！　海產目睹驚喊：竟然是真的啦

諸事不順...白柴遭獻祭XD　牠一臉傻眼：還要玩多久

強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻

CL曝2NE1合體內幕「連公司都不知道」　4人含淚離別...她不捨爆哭！

遇壁癌免驚！師傅超專業　「清理→上彈泥」過程耗時

參團赴日旅遊恐得等下半年　觀光局：組團禁令尚未鬆綁

一早拉小孩衝去打BNT！醫院大廳爆滿照片曝光　網驚呆：人生好難

台灣入境免隔離嗨組團去日本玩　觀光局：禁團令還在

日本6／10開放外國旅行團入境　台灣仍禁旅行社組團

上班注意！大雷雨轟3縣市　「警戒區域出爐」

大雨叫外送他疑「餐點被偷吃」　白飯竟還沾到醬！網2派說法戰翻

專家：死亡人數恐破萬「長照成死亡潮重災區」　1措施可減半

梅雨季報到！除濕機「五大NG用法」恐釀災

百歲人瑞性騷護理師！醫怒：手腳嘴巴不乾淨　家人竟說請多包涵

雪乳戰神貼「裸背+黑蕾絲褲」照：萬讚轉正面　才5千她就給了

台股漲逾160點！指數站上16100關卡　台積電大漲10元

5分鐘假牙照顧好！這樣戴假牙能吃能笑生活沒煩惱　到全聯銀髮專區一次備齊

參團赴日旅遊恐得等下半年　觀光局：組團禁令尚未鬆綁

一早拉小孩衝去打BNT！醫院大廳爆滿照片曝光　網驚呆：人生好難

羅智強才同框張善政　因「發言人快篩陽」喊卡近期行程

台灣入境免隔離嗨組團去日本玩　觀光局：禁團令還在

男模會館奇聞！酒店小姐一晚戰15名男公關　結局神展開

胖虎回來了！　鵜鶘「怪物狀元」威廉森將正式復出

日本6／10開放外國旅行團入境　台灣仍禁旅行社組團

超級股東會登場、各部會紓困整理　財經HOT 5一次看

童一靠20萬天線寶寶倒地　業者改口認錯：賠款全退

生活熱門新聞

醫護慘況曝　陳時中：怎麼會這樣

女大生「真理褲運動」體育作業爆紅！本尊回應打臉一堆人

郭彥均PO醫護友訴苦「很多孩子走了」　王浩宇提報CDC：查

紀卜心「公主切」造型曝　網點1關鍵撐起髮型

台灣第一AV女優曝　「常在片場高潮」

18縣市豪大雨特報！　激烈雷雨再轟2天

8年來第一次這麼慘！台中沙鹿「狂雨轟炸」土石流、路面成河

「死亡高原期」要來了！黃立民：至少維持兩周

女作家要從上海帶小孩回台住　陸籍夫也贊同

快訊／女兒打BNT後亡！母「抬棺衝CDC」哽咽喊：陳時中下台

百歲人瑞性騷護理師！　家人竟要她請多包涵

全民「快篩陽＝確診」最新指引！判定不能找中醫

日本開國門　醫：衝成這樣好嗎

雪乳戰神貼「裸背+黑蕾絲褲」照：萬讚轉正面

更多熱門

相關新聞

專家：死亡人數恐破萬　1措施可減半

專家：死亡人數恐破萬　1措施可減半

中央流行疫情指揮中心昨日（26日）公布新增104例死亡個案。前疾管局局長蘇益仁認為，這波疫情的死亡數可能會超過1萬人，長照機構恐怕會成為死亡潮重災區，如果可以快速投藥，死亡數或許可以減半，壓在5000人以下。

全球解封！　57個國家地區免隔離免疫苗　

全球解封！　57個國家地區免隔離免疫苗　

染疫童腦炎發生率萬分之1　醫：很嚇人

染疫童腦炎發生率萬分之1　醫：很嚇人

「死亡高原期」要來了！黃立民：至少維持兩周

「死亡高原期」要來了！黃立民：至少維持兩周

快篩陽=確診首日！社篩站轉型3合1醫療站　「採檢看診開藥」流程一次看

快篩陽=確診首日！社篩站轉型3合1醫療站　「採檢看診開藥」流程一次看

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染日本出國旅遊旅行社

讀者迴響

熱門新聞

剪壞反骨正妹？髮型師雪恥改造紀卜心

醫護慘況曝　陳時中：怎麼會這樣

前狗仔「戰力滿點」電翻安珀律師

眾量級家寧車禍後被太子爺嚴厲警告

女大生「真理褲運動」體育作業爆紅！本尊回應打臉一堆人

郭彥均PO醫護友訴苦「很多孩子走了」　王浩宇提報CDC：查

67歲「四海好傢伙」性格男星拍片傳噩耗　睡夢中辭世

紀卜心「公主切」造型曝　網點1關鍵撐起髮型

咖啡藏壯陽藥　男喝完硬4小時慘變石鵰

台灣第一AV女優曝　「常在片場高潮」

蛇誤闖遭打死！醫切開驚34顆白蛋

知名導演被爆逼甜美女星下跪！

郭彥均認錯：造成恐慌很抱歉！

18縣市豪大雨特報！　激烈雷雨再轟2天

飲料包裝「長出1根」　她羞喊：沒那麼渴過

更多

最夯影音

更多
室友做快篩倒數等結果！　下秒揭曉見陽性全場尖叫

室友做快篩倒數等結果！　下秒揭曉見陽性全場尖叫
強尼戴普認替安珀赫德拿下《水行俠》　凱特摩絲打臉她說詞：他從沒推過我

強尼戴普認替安珀赫德拿下《水行俠》　凱特摩絲打臉她說詞：他從沒推過我

粉紅超跑雨中衝鎮瀾宮　進喔！兩大女神再相會

粉紅超跑雨中衝鎮瀾宮　進喔！兩大女神再相會

女兒打BNT亡母遞陳情信　發抖喊「只想看解剖報告」

女兒打BNT亡母遞陳情信　發抖喊「只想看解剖報告」

安全帽戴反考機車駕照　釣出一票苦主：我快笑死

安全帽戴反考機車駕照　釣出一票苦主：我快笑死

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面