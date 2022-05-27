日本6／10開放外國旅行團入境　台灣仍禁旅行社組團

▲日本於6月1日起放寬外國旅客入境、6月10日起則開放外國旅行團。（圖／Pixabay）

文／中央社

日本6月10日起開放外國旅行團，其中台灣在免隔離名單內。不過由於交通部觀光局的禁團令仍未取消，因此現行旅遊業者並不能販售相關行程。

日本政府今天宣布自6月1日起放寬外國旅客入境，放寬對象分紅黃藍等級，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性率最低的國家或地區為藍色，台灣、英國、美國等約100國都屬藍色等級，入境日本時可免除病毒篩檢與隔離。此外，6月10日起重新開放有旅行社領隊陪同的套裝行程觀光團旅客入境。

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不過，交通部觀光局從2020年3月19日起，配合防疫措施，禁止旅行社出團以及接待國外旅遊團，至今仍未解禁，因此想要參團去日本遊玩的旅客，可能仍無法如願。

觀光局表示，今年3月起就陸續跟業者、中央流行疫情指揮中心針對未來解封相關事項做積極準備，期待國內疫情趨緩後，可以有進一步相關規劃，但仍要以指揮中心為準。

旅遊業者李奇嶽分析，目前觀光局的禁團令尚未解除，因此無法組團到日本遊玩，加上返台入境仍要居家檢疫7天，旅客意願應該也不高。

靜宜大學觀光事業系副教授黃正聰今天表示，建議政府可以先行預告8月開放國境免隔離，因為屆時疫情應該已經穩定，適合外籍旅客進入。他強調，國際旅遊需要較長準備期，應提早預告。