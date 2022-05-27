確診康復「同事狂噴她酒精」2分鐘噴1次！網嘆：最慘的是這件事

▲原PO確診康復，回公司被同事歧視。（圖／翻攝自FB／確診者有話要說）

記者施怡妏／綜合報導

本土疫情蔓延，隨著確診者增加，康復者也逐漸增多，一名女網友表示，13日確診待在家隔離10天，第11天快篩陰性後就回公司上班，但是坐在他對面的同事，每隔2分鐘就站起來對她噴酒精，讓她感到被歧視，「可憐的確診康復者」。對此，就有網友表示，「最慘的是，哪天她確診，還會怪在你頭上」。

原PO在臉書「確診者有話要說」發文，13日確診新冠肺炎，之後20日、23日快篩皆是陰性，就回到公司上班，可是同事對她很不友善，「對面的同事，每隔兩分鐘就要站起來對我噴酒精，自己再全身噴酒精，唉，這日子沒法過了」，她無奈表示，這樣的心情只有確診者懂，「被歧視要到何年何月，為什麼還有人覺得陰性有病毒」。

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貼文一出，引起許多網友討論，「唉！確診不是病毒可怕，是心裡壓力可怕，人心可怕」、「把對方當成自動噴霧機囉」、「不用替她的無知為難自己，那是她的問題不是妳的」、「很不認同這樣的同事，太沒禮貌了，根本是歧視！越怕感染越會被感染」、「你對面的同事一定沒有買防疫險」。還有網友指出，「最慘的是，哪天他確診了，可能還會怪到妳頭上」。

底下也有不少確診者留言，「我也是害怕我會被歧視」、「 加油 心疼妳，的確是必經過程，可以專注在保養自己的身體，我們也還在康復中，一起加油」、「我自己本身也會怕傳染給同事，還好我是總機坐在外面位置，真的怕身上還殘留病毒，根本不敢脫口罩吃東西了」。