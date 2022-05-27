媽快篩陽！友求團購戴過口罩「好想確診休7天」　她氣到退群

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友26日在臉書PO文抱怨，原本加入一個群組聊天，沒想到群組裡的朋友知道她媽媽最近快篩陽性，居然開玩笑說想要媽媽戴過的口罩，這樣就能確診休假7天，讓她又傻眼又生氣，差點氣哭，最後乾脆退出群組，「這種不管是不是玩笑話都很糟糕吧？不想工作不會請假、不會辭職喔？講這種幹話有沒有想過我的感受啊？」

▲群組裡的朋友聲稱想要確診。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，最近因為爸爸準備要開刀，她必須待在醫院照顧，沒想到這段期間媽媽因為覺得有新冠肺炎症狀，在家快篩陽性，導致爸爸不得不中斷開刀行程，並轉移到隔離病房，連房門都不能出去，看到雙親連日受到折騰，讓她感到十分心疼。

然而，就在這個時候，朋友們竟然於聊天群組中拿她的家人開玩笑，還說想要她媽媽戴過的口罩，這樣就能確診休假7天，甚至還有人喊出要團購，讓她超級傻眼，差點氣到哭出來，「這種不管是不是玩笑話都很糟糕吧？不想工作不會請假、不會辭職喔？講這種幹話有沒有想過我的感受啊？」最後乾脆主動退出群組。

文章公開之後，網友們紛紛留言力挺原PO，「怎麼會有人有這種想法」、「說真的，這種玩笑一點都不好笑，沒有人是願意染疫的好嗎？」、「聽到希望確診是為了領錢或不想上班，真的覺得很可惡，把辛苦的防疫基層和醫療人員放在哪裡」。

不過，也有少數網友覺得原PO反應過度，群組裡的朋友應該只是在開玩笑。對此，原PO回應，自己並非開不起玩笑的人，她平時鮮少在群組發言，結果家裡出事就被拿出來調侃，而且這樣的說法對確診者及其家屬來說都是一種傷害，「開我家人的玩笑我真的會爆氣。」

▲護理師分享24小時都生活在病毒圍繞的環境有多讓人崩潰。

還有一名護理師在留言區分享個人經驗，希望大家不要真的以為確診能領錢或休息是一件好事，前陣子疫情剛開始，家中還沒有人染疫，她上班要照顧重症又要負責篩檢，真的做到很崩潰，也抱怨過「怎麼我累成這樣還不會確診」，後來9名家人中陸續有5人染疫，她變成上班要照顧重症，下班要照顧輕症，接著同事們也陸續中鏢，「我就覺得這時候我不能確診，因為家裡只有我的醫療常識比較完整，他們有我照顧比較完整，然後線上的同事大家都很累，我不能倒下。」

該名護理師提到，之前的抱怨只是嘴巴講講，不是真的想休息，而是壓力大到突然有想要逃離這個環境的念頭，幸好現在病人跟家人都照顧得不錯，心情才終於逐漸好轉，「我覺得我很強，24小時都是病毒圍繞，大家都說我是天選之人，2天快篩1次，1週1次PCR，保護自己也保護病人跟外面的人。」