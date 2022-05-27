日本都快開放了！他怨2點「明明健康的入境台灣」　PTT吵翻

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

日本6月10日起開放國外旅行團的消息，掀起廣大輿論，儘管觀光局的禁團令尚未取消，還是有許多國人滿心期待；不過，就有網友哀怨表示，日本都要開放了，健康入境台灣的人卻被一堆規定制約，「CDC到底改不改？」

網友今在PTT發文直言，「日本都要開放給外國人旅遊了，台灣每天確診一大堆，現在接觸者連隔離都不用，結果入境健康的人要隔離7天，還要一人一室？智X規定到底改不改？難不成到現在還以為台灣還比國外安全嗎？」

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這番話掀起鄉民熱議，紛紛回應「+1」、「境外確診人數這麼少，還要繼續7天隔離才好笑」、「但說要放寬又一批人在靠邀」、「到底要怎樣XD」、「沒打三劑不能去健身房比較低能」、「恐慌仔：不然要放毒進來嗎」。

說到日本解禁，該政府宣布，自6月1日起放寬外國旅客入境，對象分紅黃藍等級，其中陽性率最低的國家或地區會被列入藍色等級，包括台灣、英國、美國等，入境日本時可免除病毒篩檢與隔離。

▲許多國人愛到日本旅遊。（圖／路透）

不過，交通部觀光局禁止旅行社出團及接待國外旅遊團的禁令尚未解除，所以想要參加旅遊團赴日的旅客，現在還無法如願。

值得一提的是，現行居家入境檢疫規定為7+7，詳細規定如下：

1.居家檢疫天數為7天，入境日為第0天，並自第8天起接續自主健康管理7天。

2.以自宅或親友住所1人1戶為原則。如家戶無法符合1人1戶檢疫條件，須入住防疫旅宿完成7天檢疫。

3.同日入境之家屬、同住者檢疫期間可於自宅或親友住所同住，或於防疫旅宿依民眾意願並配合房型同住1室，但單人房型小，建議以不超過2人同住為原則。

4.PCR檢測：於入境時（第0天）依現行措施進行PCR檢測。

5.家用快篩試劑檢測：

→檢疫期滿當日（第7天）執行1次快篩，另提供1支備用快篩試劑，於檢疫期間出現症狀時使用。

→考量家用快篩試劑之適用對象年齡限制，未滿2歲之居家檢疫者，其檢疫期滿當日採檢措施以PCR檢測；另如有無法自行操作快篩之民眾，將由地方政府安排人員協助進行快篩檢測。

→家用快篩試劑由各國際港埠人員於入境時發放。

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