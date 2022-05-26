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懶人包／快篩陽=確診「視訊診療」攻略　四張圖解答3管道、4流程

▲▼視訊診療流程。（圖／翻攝我的新北市臉書）

▲新北市公布視訊診療攻略。（圖／翻攝我的新北市臉書，下同，點圖放大）

記者杜冠霖／新北報導

26日起「快篩陽性視同確診」適用全民上路，不分年齡及族群，只要經醫事人員確認，或由醫事人員執行抗原快篩結果陽性者，即為確定病例。對於視訊診療流程，新北市府也整理一系列資訊，包含視訊診療管道、快篩陽視訊確診評估、視訊診療流程及其他例外情況。

視訊診療有哪些管道？

新北通訊診療服務、健保快易通APP、健康益友APP

▲▼視訊診療流程。（圖／翻攝我的新北市臉書）

快篩陽視訊確診評估與看診？

視訊診療前：

備妥本人身分證、健保卡，於陽性檢測卡匣／檢測片，寫上檢測者姓名及檢測日期。並依醫療院所指示開啟相關視訊連結或APP。

視訊診療時：

一、確認身份出示陽性卡匣
二、經醫師判定且達醫病共識，若否則PCR採檢
三、醫師判定確診後通報
四、在醫事人員視訊監督下銷毀檢測卡匣、並依情況給藥
五、請家屬攜帶健保卡至原院所批價領藥或由藥師送藥

若無法使用視訊，可由非居隔親友攜帶健保卡及快篩檢測卡匣至相關院所請醫師確認。

▲▼視訊診療流程。（圖／翻攝我的新北市臉書）

視訊診療的流程：

一、新北衛生局網站、健保快易通APP及健康益友APP
二、待院所聯繫進行視訊診療
三、視訊診療完成後，請家屬攜帶健保卡至看診院所特定窗口（如得來速窗口）過卡、繳費、領藥，或由藥師送藥到府
四、若為慢性病連續處方箋，後續第2、3次領藥可請親友持健保卡及處方箋至原看診院所或社區藥局領藥。

▲▼視訊診療流程。（圖／翻攝我的新北市臉書）

其他例外狀況？

新北到宅照護隊

一、符合居住新北、獨居且行動不便及出門有困難且年滿65歲長者或身障者
二、提供一站式服務（快篩—問診—投藥—關懷）

▲▼視訊診療流程。（圖／翻攝我的新北市臉書）

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