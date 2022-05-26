國民黨團：蔡政府研議核二、核三延役　能源政策髮夾彎

▲國民黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立法院黨團26日今天上午舉行「蔡政府執政六周年，錯誤的能源政策要髮夾彎了？」記者會，質疑蔡政府的能源政策不用到2025年，光就今年各縣市就已經發生多起大小跳電、停電事故，就已經跳票、跳票、再跳票，沒有足夠的電力、乾淨的電力，廠商將在國際上被迫課碳關稅，蔡政府難道還不願承認錯誤的能源政策？還是偷偷摸摸髮夾彎，計畫核二、核三廠將延役配套，彌補再生能源不足的電力？

黨團總召曾銘宗表示，蔡政府執政六周年，其能源政策設定到了2025年核電歸零、再生能源佔20%、燃煤30%、燃氣50%，但光是在今年，就發生缺電、缺電、再缺電問題，可預期電價將大幅提高。他指出，民進黨政府2025年非核家園最重要的20%再生能源，經濟部已經承認確定跳票，2025年僅有15%，最快要達到20%目標，將會拖到2028年以後才有可能。

曾銘宗表示，先不論2025年，光就現在2022年根據民調顯示，有53.8%民眾認為國內供電不穩，認為穩定的只有28%，顯示民進黨承諾的穩定供電確定跳票。錯誤的能源政策，將造成缺電、漲電價，影響2300萬國人民生用電穩定，甚至影響國內產業生存發展，民進黨政府2025年非核家園已經不具有可行性，倘若蔡政府繼續強行推動，將會造成核災級的災難，全民及國內產業將付出慘痛的代價。

因此，國民黨團要求蔡政府承認錯誤，提出可行替代方案，確保國內民生用電，協助產業發展。曾銘宗指出，根據消息指出，蔡政府正準備髮夾彎，將核二、核三延役配套、正在研究2025非核家園這張神主牌該怎麼解套，以及台電已經多次向政府高層、經濟部進行簡報上述解套方案，國民黨團呼籲蔡政府承認2025非核家園是錯誤的能源政策，提出可行解決方案，確保全民用電權益。