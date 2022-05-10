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台灣租金指數創新高　國民黨團：租金扣除額上限升至30萬元

▲▼國民黨立法院黨團今天上午舉行「落實居住正義，租屋減稅降負擔」記者會。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨立法院黨團舉行記者會。（圖／國民黨團提供）

記者呂晏慈／台北報導

為強化租屋族權益，立法院內政委員會本週排審《租賃住宅市場發展及管理條例》部分條文修正草案。國民黨立法院黨團今天上午舉行「落實居住正義，租屋減稅降負擔」記者會，呼籲應該將租金扣除額度上限調升至每年30萬元，並配套修正《所得稅法》，將住宅租金支出報稅改以「特別扣除額」認列。

國民黨團書記長萬美玲表示，蔡政府上台後不斷提出居住正義相關政策，但是年輕人購屋仍舊難上加難，租房子的比例非常高，根據內政部公開資料，現在全國租金指數已經來到105.25，達到41年來最高點，更是連續11年穩定增加，租屋族負擔越來越重。

萬美玲表示，現在租屋市場供需失衡，無法透過實價登錄反應租金狀況，現實中租金飆漲的速度一定超過政府公佈的數字，年輕人買不起房、租屋負擔這麼大，怎麼敢生孩子呢？目前立法院委員會排審《租賃條例》部分條文修正草案，盼透過修法將租金改列為特別扣除額，讓市場對租屋族更友善，保障租屋族權益。

國民黨團副書記長鄭正鈐表示，國民黨團主張將租金免稅額度提高至30萬元，並列到特別扣除額當中，呼籲政府應適度提高房東的所得扣除額，降低改革過程中來自房東的阻力。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱分析，依照內政部推估，台灣大概有100萬個家庭在租房子，但財政部資料顯示僅2.7萬家庭有申報租金抵稅，現行規定每年扣除額以12萬元為限，形同每個月只有1萬元，與現實多數租客每月負擔租金超過1萬元的現實不符合，呼籲應該將租金扣除額度上限調升至每年30萬元，並配套修正《所得稅法》，將住宅租金支出報稅改以「特別扣除額」認列。

崔媽媽基金會社會發展處處長張偉瑜直指，現行租賃條例雖提供免費的租屋糾紛調處機制，但實務上卻形同虛設，呼籲《租賃條例》應明文認定所有房客皆適用《消保法》調解機制，規範不平等租約、保障租屋族權益；他也說，現行即便房客可以依法申報抵稅或申訴，但超過6成5租客表示，因擔憂被房東「報復」調漲租金或要求解約搬遷，根本不敢要求申報抵稅，呼籲政府應該正視「租屋黑市」的問題。

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