與病毒共存　國民黨團提5理由：全民每人發5劑免費快篩

記者呂晏慈／台北報導

本土確診數持續增加，民眾使用家用快篩需求量大，國民黨立法院黨團18日舉行記者會，提出5大理由，呼籲現在與病毒共存，要給予民眾「武器」，免費提供學校足額快篩試劑外，應全民每人發放5劑快篩試劑，估計約需要新台幣100億元左右經費，依照目前紓困振興特別預算執行狀況，完全足以支應。

▲國民黨團呼籲政府免費提供快篩。（圖／國民黨團提供）

國民黨團今天上午舉行「疫情擴散嚴重，免費提供快篩」記者會，黨團書記長萬美玲說，快篩之亂綿延不斷，現在全台累積超過80萬例確診案例，幾乎都集中在這兩個禮拜染疫，其中逾11萬人是12歲以下的小朋友，按照現在「以篩代隔」的防疫政策，國民黨團要問：快篩試劑在哪裡？

萬美玲直言，無論民眾選擇「3+4」或「0+7」，都會在家人確診後，第一時間進行快篩，而若之後選擇前者，將會需要4天4劑快篩試劑，後者也需要兩天快篩一次，需要4劑快篩試劑，以此計算，若是有家人確診，每名同住親友至少需要5劑快篩試劑，倘若快篩試劑不足，民眾非常有可能不篩就出門、一篩多用、快篩結果共用等狀況，且現在連稽查的配套都沒有，把防疫責任丟給民眾。

萬美玲說，呼籲指揮中心應提供快篩試劑給學校、發放全民每人5劑快篩試劑，並盡快徵用唾液快篩試劑，給12歲以下的孩子使用。

國民黨立委林奕華補充，根據紓困振興特別預算歲出執行表，總計新台幣8393.39億元預算中，累計執行數合計7120.65億元，顯示還有蠻多錢可以用的，不過，目前政府部門用納稅人的錢買快篩試劑，「為什麼官員可以用免費的，一般民眾還要去排隊，花新台幣100元（購買）？」呼籲應比照澳洲、新加坡、美國等國家，發放免費快篩試劑。

黨團總召曾銘宗說，全民發5劑快篩試劑約需要100億左右的經費，紓困振興特別預算完全可以支應，呼籲政府比照他國經驗，不要讓民眾排隊又買不到，且快篩試劑販售價格太高不合理，另外，「以篩代隔」相關費用應該由政府支應，這樣防疫政策才能夠被落實。