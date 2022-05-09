不忍了！桃園藍營議員籲鄭文燦　動支12億免費給市民5劑快篩

▲桃園市議會國民黨團呼籲：市府動支12億免費提供市民5劑快篩。（圖／市議會國民黨團提供）



記者楊淑媛／桃園報導

民眾大排長龍買快篩，讓人看了不忍！桃園市議會國民黨團9日召開臨時記者會，呼籲市長鄭文燦動用災害準備金、第二預備金及年度預算餘裕共43億元當中的12億元，為226萬餘桃園市民每人購買5劑快篩試劑，照顧市民朋友。藍營市議員舒翠玲、林政賢、梁為超、詹江村、陳美梅等人參加，總召徐其萬雖未參加，但全力支持。

舒翠玲表示，經國民黨團精算市政府預算，並與主計處、財政局確認，2022年災害準備金編列14.19億元，目前核定使用9億元，還有5.1億元額度，第二預備金預算編列4億元，核定使用9000萬元，還有3.1億元預算，本預算1400餘億元，每一年度會有5%餘裕，只需2.5%預算，就有35億元額度，災害準備金、第二預備金還有2.5%預算，移緩濟急總共加起來有43億元可以運用，桃園市政府只要動支12億元，購買1劑100元快篩試劑，所有的問題，都可以迎刃而解。

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梁為超痛批，民眾為了快篩劑，天天在排隊，而且排隊也不一定買得到，這些年的疫情有口罩之亂、疫苗之亂、現在有快篩劑之亂，中央超前部署到底在哪裡？呼籲桃園市政府盡採購，解決民眾快篩試劑需求。詹江村、陳美梅、林政賢指出，目前民眾購買快篩劑1劑180元，而且還大排長龍耗費數小時，因小孩上班，大部分都是長輩幫忙排隊，但是政府共同供應契約1劑只要59元，政府只要出一點錢，就能協助所有的家庭困擾！

因此，希望鄭市長採納市議會國民黨團建議，購買快篩試劑免費送給桃園市民，讓市民不會因此買不到快篩劑，處於非常緊張的狀態，讓大家過一個正常的生活，並讓疫情緩和下來。國民黨團呼籲，鄭文燦市長、桃園市政府超前部署，盡速採購快篩試劑，全面普發226萬桃園市民，每人5劑的快篩試劑，照顧市民朋友。