健保部分負擔5月15日調漲　國民黨團砲轟陳時中「趁火打劫」

▲國民黨團今天上午舉行記者會。（圖／國民黨立法院黨團提供）

記者呂晏慈／台北報導

衛福部8日公告部分負擔調整方案將在5月15日實施，內容包括門診藥品、檢驗、檢查及急診部分負擔。國民黨立法院黨團10日舉行記者會疾呼，衛福部長陳時中應該「迷途知返」，不該對民眾「趁火打劫」，此時調漲健保部分負擔恐會製造很多醫病衝突，增加醫護人員的壓力，遑論物價飆漲導致人民痛苦指數高居不下。

國民黨團今天上午舉行「疫情惡化！百業蕭條！萬物飈漲！健保還要漲！政府乘火打劫嗎？」記者會。黨團書記長萬美玲會中批評，指揮中心指揮官陳時中不但不解決疫情全面失控、快篩試劑不足等亂象，還要在民眾對醫療需求大增的時期，調漲部分負擔，加重民眾就醫的門檻，是否是為藉此讓民眾減少看診，掩飾醫療量能全面崩潰的狀況，「這樣真的很沒有良心」。

萬美玲質疑，現在醫護量能這麼吃緊，還要在此時貿然調漲健保部分負擔，將會增加醫護人員的壓力，還有可能製造很多醫病衝突糾紛，「拜託陳時中迷途知返！民眾已經發出不滿聲音了！」

黨團副書記長謝衣鳯並指，國民黨團早在今年3月就舉行記者會，呼籲不該調漲部分負擔，對於偏鄉地區民眾來說將是一大衝擊，「敬告陳時中部長，你醒醒吧！你應該苦民所苦！」調漲部分負擔恐會影響1300萬台灣民眾的就醫權利，遑論這兩年來受疫情衝擊、原物料上漲，台灣民眾的痛苦指數居高不下，調漲部分負擔一定要暫緩，「這時調漲部分負擔，不就是無視本土疫情嚴重、還對民眾趁火打劫嗎？」