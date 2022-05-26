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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

行政院推345.6億紓困方案救4大產業　約31萬勞工可受惠

▲▼行政院會拍板2022最新一波振興計畫。（圖／國發會提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌26日拍板345.6億紓困與振興經費，並減收101.5億租金、吸收31.2億的稅金，主要針對餐飲業、服務業、運輸業、觀光業等4大產業，整體將有89.9萬人因此受惠；另外，充電再出發、安心就業、安心即時上工等3大計畫，以及針對青年就業獎勵，都延長到明年6月底，估計將嘉惠31萬名勞工。

行政院長蘇貞昌表示，目前確診數較高，民眾自主減少外出用餐或休閒旅遊，難免影響部分產業，希望透過新一波振興措施，在助產業護勞工、減負擔、穩金流等3個面向，提供業者與勞工必要的支持與協助，降低疫情衝擊。

在「助產業護勞工」部分，除了提供餐飲業、會展、運輸、觀光等產業相關的補助外，勞動部也宣布，過去億情期間針對減班休息勞工推出的充電再出發訓練、安心就業、安心即時上工3大計畫，以及針對青年就業的獎勵，都延長到明年6月底。

在「減負擔」方面，國有不動產的租金、權利金減收2成，延長到今年底，我已經同意觀件原物料、大宗物資延長降稅，包含免徵黃豆、小麥、玉米的營業稅，減免小麥、牛肉、水泥及汽柴油等4項的關稅及貨物稅，以及桶裝瓦斯的凍漲，這些都延長到今年9月底。「穩金流」方面，中小企業紓困振興貸款、觀光業者及大型藝文業者演藝團體貸款利息補貼，都將延長。

另外，國發會表示，今年因台灣正經歷與疫情共存的陣痛期，維持正常生活下，民眾自主減少外出活動、聚餐，難免影響相關內需產業。相關部會務實提出新一波振興作為，協助受影響個人與企業渡過挑戰。

(一)提供受影響產業或勞工必要支援：包括餐飲業、會展業、機場商業服務設施業、航空業、觀光業、國道及公路客運業、藝文業等，以及賡續辦理受疫情影響之相關勞工紓困計畫。

(二)減收國有不動產等相關租金、權利金：聚焦承租國有非公用不動產、國有公用及國營事業經管不動產的個人或企業，採取減收租金或地上權權利金等，以減輕民眾負擔，並協助產業度過低潮。

(三)延長紓困貸款：展延紓困貸款受理期間，如中小企業及非中小企業、觀光業、藝文業等，並延長提供信用保證融資額度，以及協調銀行延長信用卡及其他個人貸款之債務協處機制受理期間。

(四)延長減徵關鍵原物料稅負及桶裝瓦斯凍漲：針對關鍵原物料實施第四波稅負減徵措施，由本年6月底延長至9月底；桶裝瓦斯凍漲措施亦由本年6月底延長至9月底。

▲▼行政院會拍板2022最新一波振興計畫。（圖／國發會提供）

▲▼行政院會拍板2022最新一波振興計畫。（圖／國發會提供）

▲▼行政院會拍板2022最新一波振興計畫。（圖／國發會提供）

▲▼行政院會拍板2022最新一波振興計畫。（圖／國發會提供）

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▲▼行政院會拍板2022最新一波振興計畫。（圖／國發會提供）

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