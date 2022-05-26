李克強開穩經濟會議　專家：本季經濟若超跌「恐引發大規模倒閉」

▲李克強召開「全國穩住經濟大盤電視電話會議」。（圖／新華社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國務院總理李克強25日在「全國穩住經濟大盤」會議上，要求各地努力確保今季經濟合理增長、促進失業率盡快回落。對此，澳盛銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆指出，國務院此次開會的焦急程度是近年罕見，若本季（第二季）經濟跌出合理區間，可能引發企業大規模倒閉，資金鏈斷裂及違約等系統風險。

根據《香港電台》報導，大陸國家統計局日前指出，本月部分實物指標，包含物流、企業復工等都有改善。但楊宇霆認為，相關改善只屬表面，上海和北京的商業活動目前仍然停擺，消費、房地產銷售等短期難以復甦，預測大陸本季經濟按年收縮0.5%內，中央可能難以達成全年增長5.5%左右的目標。

▼上海、北京陸續爆發疫情，中國大陸經濟受到嚴重衝擊。（圖／CFP）



楊宇霆直言，國務院今次開會的焦急程度是近年罕見，但目標並非單純希望守住5.5%左右的增長底線，而是要確保本季經濟不能偏離軌道，「如果本季經濟跌出合理區間，可能引發企業大規模倒閉、資金鏈斷裂和違約等系統風險。」

對於國務院常務會議的一系列「穩經濟」政策，楊宇霆擔心疫情令投資項目難以執行，認為中央必須思考地方政府執行動態清零政策時，是否需要作出調節，令經濟活動反彈。

楊宇霆還說，如果6月疫情緩和，配合各項措施，本季經濟增長約1%，只要下半年持續反彈，全年經濟「保五」的機會仍然存在。