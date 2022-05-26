陸國務院開萬人大會「穩經濟」　視訊連線直通地方區級政府官員

▲大陸國務院舉行全國穩住經濟大盤電視電話會議。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務院昨（25）日舉行全國穩住經濟大盤電視電話會議，由副總理韓正主持，總理李克強發表談話。會議要求，把穩增長放在更突出位置，著力保市場主體以保就業保民生，保護中國經濟韌性，努力確保二季度經濟實現合理增長和失業率盡快下降，保持經濟運行在合理區間。

▲大陸國務院總理李克強。（圖／翻攝新華社）

《第一財經》報導，會議指出，國務院常務會議確定6方面33條穩經濟一攬子政策措施5月底前要出台可操作的實施細則、應出盡出。國務院26日將向12個省派出督查組，對政策落實和配套開展專項督查，「3月份尤其是4月份以來，就業、工業生產、用電貨運等指標明顯走低，困難在某些方面和一定程度上比2020年疫情嚴重衝擊時還大。」

對此，首都經濟貿易大學中國新就業形態研究中心主任張成剛表示，當前經濟困難的主要原因是各類因素推動導致的微觀層面經濟失序，市場主體在高度不確定環境中加速收縮，「本次會議將保市場主體、保就業、保民生放在了特別重要的位置，特別是將保市場主體放在當前經濟工作的重中之重。」

中歐國際工商學院經濟學與金融學教授盛松成則認為，疫情對經濟的影響將主要體現在二季度，最近疫情形勢嚴重影響核心城市的運行，「預計二季度經濟增速在1.7%~3.2%之間。如果二季度經濟增速在2.1%左右，上半年GDP增速預計在3.5%左右。從全年角度看，如果三季度能達到5.5%，四季度達到6%，那麼今年全年GDP增速還是有可能達到5%的。」

值得注意的是，這場大陸全國「穩經濟」電視電話會議通知下發至地方各省、市、縣（區）級單位，與會人數粗估可達萬人以上。某基層幹部表示，此前國務院也有電視電話會直達縣一級，「但像現在橫向到邊縱向到底，這麼大的陣勢的極為少見。」