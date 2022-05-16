胡錫進：經濟觸目驚心　怎能讓北京、上海反覆封控

▲上海封城50天，影響中國經濟數據。（圖／路透社）

記者柯沛辰／綜合報導

前環球時報總編輯胡錫進15日表示，中國4月經濟數據讓很多人看了觸目驚心，相信國家正在探尋Omicron動態清零的「遞進版」，也將通過這輪抗疫的經驗教訓，制定下一步平衡的策略，「怎麼可能讓北京、上海這樣的中心城市反反覆覆搞封控？」

胡錫進在微博發文指出，這兩天很多經濟數據出爐，直接受損的企業和個人自不必說，個別甚至有「腰斬」的，不僅很多人看了怵目驚心，社會中其他成員看了也很不舒服。不過，他想強調的是，中央政府一定看到了，「只要抗疫而不計經濟和其餘，絕不會是中國的風格。」

他強調，國家出任何政策，都是為了最廣大人民群眾好，當前困難情況下，國家一定會「統籌全社會的各種利益，眼下和長遠利益，分輕重緩急地進行施策」。只要經濟而不顧人民生命健康，在中國行不通。

▲上海防疫人員搬運物資。（圖／路透社）

胡錫進說，他相信、也希望大家相信，中國正在針對Omicron探尋動態清零的遞進版本，在控制疫情、維護經濟發展這兩方面，國家就是「魚和熊掌都要」。不過，由於Omicron來得兇猛，加上之前也不熟悉它，所以才側重於控制這波疫情。

他認為，基於緊迫性，國家會通過總結這輪抗疫的經驗教訓，制定下一步長遠之策，「那一定是一個平衡的策略。中國怎麼可能讓北京、上海這樣的中心城市隔三差五、反反覆覆封控？」諸如稅收斷崖下跌就印票子，企業愛倒閉不倒閉，老百姓沒收入就喝西北風，「我們的國家怎麼可能允許那樣的情況發生！」

胡錫進指出，這波疫情3月多才開始嚴重，當前把它迅速制住，具有戰略意義。他呼籲大家一起多點耐心，也更要有信心，「我們擁有的是一個對人民福祉全面負責任的政府，可以這麼說，國家政策，就是大家焦慮、期盼，或者說所思所想的總和。」

▼大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進。（圖／2021環球時報年會大會網站）