陸Q2表現「倒春寒」？　他用天氣解讀5月後新經濟訊號

▲上海疫情衝擊大陸Q2經濟指數（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

大陸3月疫情爆發，上海封城將進兩個月，對於整體經濟運行有多大衝擊？根據大陸國家統計局昨16日發布4月份經濟數據，主要經濟指標出現下滑，尤其是4月份消費，同比下降了11.1%，經濟新的下行壓力進一步加大，大陸經濟是否遭遇「倒春寒」？大陸官方給出新的訊號。

如何看待經濟下滑？國家統計局新聞發言人付淩暉罕見用北京天氣舉例，「短期的氣溫變化是異常波動，但改變不了天氣總體逐步回暖的態勢。」外界推測，天氣理論就是要印證今年大陸經濟的走勢跟天氣很像。

根據陸官媒《央視財經》數字顯示，今年1到2月份大陸「國民經濟恢復好於預期」，當時確實各項加快的數據超出市場的預料。一季度「國民經濟開局總體平穩有4.8%增速。此次則強調的是「經濟下行壓力加大，高質量發展大勢未變」。

但到了4月份，受到國際情勢挑戰，例如：烏俄之戰、中美矛盾等，明顯超預期影響。國家統計局定調了「經濟下行壓力加」。

▲ 疫情過後拉動大陸整體民生消費，5月「倒春寒」將過去。（圖／視覺中國）

既然中國經濟運行面臨很多困難，Ｑ2會否負增長，未來經濟走勢又是如何？付淩暉直言，4月份當月主要的工業和服務業出現了下降，但這並不意味著二季度整個經濟運行會下降。各項助企紓困政策在持續發力，相信二季度仍然會保持較好增長態勢。

他進一步說，吉林、上海等地復工復產有序推進，擴大內需、助企紓困、保供穩價、保障民生等一系列政策措施正在顯效，5月份經濟運行有望得到改善。同日，上海全市16個區傳出好消息，已有15個區實現社會面清零。6月1日至中下旬全面恢復正常生活秩序。

外界分析大陸官方在傳遞一種信號，「短期有波動，長期勢未改。4月份疫情對經濟運行造成較大沖擊，但這種影響是短期的、外在的。」大陸經濟5月後「倒春寒」將過去，疫情趨緩後啟動穩定經濟主引擎的就是「民生消費」。

近期不少經濟學家公開建議發放消費券。清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵建議，「對受影響的百姓直接給予現金補助」。

中國民生銀行首席研究員溫彬表示，宏觀政策要聚焦穩就業、穩物價、穩增長等目標，加大逆周期調節力度，形成合力為困難行業、企業和個人紓困，提振國內有效需求，盡快扭轉預期，促進經濟加快企穩回升。