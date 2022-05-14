　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

新華社罕見發表李克強上月談話　強調經濟平穩「事關社會穩定大局」

▲▼大陸國務院總理李克強 。（圖／路透社）

▲大陸國務院總理李克強。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸官媒《新華社》14日發表了大陸國務院總理李克強上月在會議中關於經濟的近萬字談話內容，他強調，今年經濟要爬坡過坎，保持經濟平穩運行不僅是經濟問題，也事關社會穩定大局。

該篇文章是李克強4月25日出席國務院第五次廉政工作會議的談話內容，他表示，這些年，中國發展面臨的國內外環境極其複雜嚴峻，特別是2020年遭遇新冠肺炎疫情嚴重衝擊，經濟增速一度大幅下滑，如何實施宏觀調控，面臨不少兩難多難選擇。

▲▼上海半封城。（圖／路透社）

李克強提到，經濟工作是黨治國理政的中心工作，推動經濟社會發展是各級政府的基本職責，也是黨風廉政建設的必然要求，「3月份以來，國際地緣政治複雜演變、國內出現新一輪疫情等一些超預期變化對我國經濟造成影響，新的下行壓力進一步加大，可以說恢復發展遭遇了『倒春寒』。」

李克強指出，中國經濟體量大，確保這艘大船平穩航行至關重要，各地區各部門要提高政治站位，既看到中國經濟的韌性和潛力，堅定信心，又高度重視面臨的嚴峻挑戰，「要聚焦解決經濟運行中的突出問題，把穩增長放在更加突出的位置，統籌穩增長、調結構、推改革，著力穩就業、穩物價，穩定產業鏈供應鏈，千方百計挺過難關，切實穩住經濟基本盤。」

▲▼上海半封城。（圖／路透社）

李克強說，要以更強責任擔當加快實施穩經濟的宏觀政策特別是支持市場主體紓困的政策舉措，保持經濟運行在合理區間．「當前形勢下，必須主動作為，應變克難。這既是對大局意識的檢驗，也是對執行力和工作作風的考驗。保持經濟運行在合理區間，主要是穩就業、穩物價。有就業就有收入，就能創造社會財富，就能支撐經濟增長。」

李克強還強調，今年經濟要爬坡過坎，保持經濟平穩運行不僅是經濟問題，也事關社會穩定大局，「各方面都要著眼這個大局做好各項工作，制定實施政策注意聽取市場主體意見，不出不利於穩定市場預期的政策。地方特別是基層離市場主體近，要結合實際拿出更多有針對性的助企紓困穩經濟舉措，形成促穩的合力。」

▲▼兩會,人大,李克強。（圖／路透社）

►Panasonic無線手持吸塵器下殺8.1折！從此家裡超乾淨

ET快訊
北北基桃加開「9處大型篩檢站」　地點、名單曝光
快訊／三軍聯訓基地大規模染疫！　27官兵確診急隔離
疫情升溫！台中「秒殺麵包名店」宣布暫停營業
LIVE／頻喊話「快篩陽=確診」　侯友宜最新說明
快訊／逢甲商圈女子墜樓　當場死亡
賓士「疾駛漂移」撞電桿爆炸！畫面曝光　1死1重傷
快訊／醫估「每日10萬例」！　羅一鈞曝疫情高峰時間
快篩實名制完售家數「跌破千家」！　陳時中：制度暫不更動
他見蔡英文出手了！　驚曝認證「陳時中這3點做不好」
口服藥可望放寬！「綠色通道」規劃曝：持2證明可代領
快訊／陳子豪快篩陽性！　中信兄弟全隊急篩檢
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長
自購快篩爆量　草莓網最便宜一劑62元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

新華社罕見發表李克強上月談話　強調經濟平穩「事關社會穩定大局」

陸4月新增貸款大減！人行：疫情對經濟影響進一步顯現

中芯國際：疫情衝擊物流、供應鏈　努力將影響控制在5%範圍

上海拚5月中旬解封　方艙在院人數降至最高峰2成

茅台徵才大學畢業年薪近60萬元　要在4分半內跑完1000公尺

台灣相聲女神赴陸發展「感覺回家了」：不要再對大陸有奇怪遐想

2個月被偷30件內褲！嫩妹裝監視器抓賊　見他真面目崩潰

北京餐飲進入「擺攤模式」自救　炸醬麵店老闆變菜販：幫補生意

泡芙1組10入！她逛超市一圈「拿空盒子結帳」　店員一問傻了

93歲婦住療養院確診！送醫病逝當天火化…19天後「死者甦醒」康復了

Siri幫毛小孩取名字！ 黑狗一聽超無言秒跑走

美女彩妝師搭計程車　遇活潑運將花式誇美貌

爸下班秒被黏人貓纏上　腳邊跳起討抱抱爽呼嚕

扛Xbox+螢幕課堂打遊戲　狂罵隊友激怒講師慘遭趕

客人藉買車之名狂騷擾！　女業務爆氣嗆：有種就來

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

一拿出飼料...爆量錦鯉嗨翻　多到「滿出來」還要幫推回去

變性會短命？小A辣砸39萬「徹底改造」　曝現在還能OO...全場驚訝

4歲巨嬰汪跟媽媽腰齊高　回頭率100％：牛還是狗？

阿滴「台灣IU」Diss愛莉莎莎！　賀瓏罵「瘋女人」：是不是跟我交往過XD

新華社罕見發表李克強上月談話　強調經濟平穩「事關社會穩定大局」

陸4月新增貸款大減！人行：疫情對經濟影響進一步顯現

中芯國際：疫情衝擊物流、供應鏈　努力將影響控制在5%範圍

上海拚5月中旬解封　方艙在院人數降至最高峰2成

茅台徵才大學畢業年薪近60萬元　要在4分半內跑完1000公尺

台灣相聲女神赴陸發展「感覺回家了」：不要再對大陸有奇怪遐想

2個月被偷30件內褲！嫩妹裝監視器抓賊　見他真面目崩潰

北京餐飲進入「擺攤模式」自救　炸醬麵店老闆變菜販：幫補生意

泡芙1組10入！她逛超市一圈「拿空盒子結帳」　店員一問傻了

93歲婦住療養院確診！送醫病逝當天火化…19天後「死者甦醒」康復了

台中+4409！施打第1劑疫苗破9成　11醫院提供兒童得來速

民眾排隊領快篩遭諷「乞丐」　徐巧芯怒批：綠營側翼水準沒下限

莊人祥居隔！羅一鈞暫代發言人「喊免擔心」：還是會LINE溝通

裸色豐唇「輕歐美妝」正夯！4步驟跟辣媽蔡詩芸畫　瞬間小臉變立體

北北基桃加開9處大型篩檢站　陳時中公布地點、主責醫院

南投+414！6歲以下確診累積175人　3醫院提供24h兒童診療

快訊／新北＋21336　侯友宜曝快篩陽性率高達97.04％

集團Q1獲利遇逆風！永豐餘年減8成　華紙每股虧0.05元

全球糧食陷短缺　德總理通話中嗆普丁：俄羅斯要負責

北北基桃陽性率達7成　羅一鈞揭「1原因」：難推估社區情況

最派女嬰！連打2針氣飆「3個字」 網笑瘋狂重播：我沒聽錯吧？

大陸熱門新聞

93歲婦確診病逝！火化後竟活過來了

台灣相聲女神赴陸發展　「感覺回家了」

2個月被偷30件內褲！嫩妹見他真面目崩潰

24歲男一天喝4杯奶茶　血變牛奶狀！急送ICU

泡芙1組10入　她逛超市拿空盒結帳

茅台徵人　大學畢業年薪近60萬元

北京餐飲進入「擺攤模式」自救！

扯！頂樓加蓋「第18層千坪廠房」

不理強制入戶消毒爭議　丹東公布細節

帶癌妻去上海治病！尪2個月後拖骨灰回家

陸研究：確診者染疫2年後　55%仍有後遺症

上海微解封「紙片喵」得救！

上海拚5月中旬解封　方艙人數降至高峰2成

28歲女居隔5天墜亡！生前求助：哥哥救我

更多熱門

相關新聞

陸4月新增貸款大減！人行：疫情影響顯現

陸4月新增貸款大減！人行：疫情影響顯現

大陸央行（中國人民銀行）13日公布4月金融統計數據，人民幣貸款增加6454億元，較去年同期大減8231億元（2.8兆元新台幣）；社會融資現模增加9102億元（約4兆元新台幣），較去年同期大減9468億元。

今年本土破33萬！醫揭康復者「3關鍵角色」

今年本土破33萬！醫揭康復者「3關鍵角色」

美國快速提高利率勢不可逆！

美國快速提高利率勢不可逆！

防疫兼顧經濟母親節可叫外賣在家聚餐

防疫兼顧經濟母親節可叫外賣在家聚餐

中國真挺俄羅斯？俄注定走上末路

中國真挺俄羅斯？俄注定走上末路

關鍵字：

李克強經濟穩定社會穩定經濟平穩維穩

讀者迴響

熱門新聞

兒子「不知爸是金鐘視帝」！

防疫險之亂／富邦將簡訊通知「重複投保者」一律拒保　已繳款者退費

辣妹消防員深夜拍制服肉照　傳給人夫挨告

阿堂鹹粥公告「暫停營業」！網喊：降價求生吧

快訊／今增40死！本土狂飆6萬3964例　另增77例境外

爸從25公尺懸崖跳水　竟撞石壁在兒面前慘死

93歲婦確診病逝！火化後竟活過來了

7-11深夜驚傳大當機　店員狂道歉

台灣相聲女神赴陸發展　「感覺回家了」

郭台銘親自示範「口水機驗PCR」　75分鐘結果出爐

宣宣懷孕驚染「弓漿蟲危機」憂寶寶畸形背夫偷哭

李蒨蓉賣愛馬仕包籌錢　得罪貴婦閨蜜

同住家人PCR陽性！莊人祥居家即起居隔

快訊／本土+63964「剩1縣市病例破萬」

確診喉痛！醫推3甜品：冰涼好吞

更多

最夯影音

更多
Siri幫毛小孩取名字！ 黑狗一聽超無言秒跑走

Siri幫毛小孩取名字！ 黑狗一聽超無言秒跑走
美女彩妝師搭計程車　遇活潑運將花式誇美貌

美女彩妝師搭計程車　遇活潑運將花式誇美貌

爸下班秒被黏人貓纏上　腳邊跳起討抱抱爽呼嚕

爸下班秒被黏人貓纏上　腳邊跳起討抱抱爽呼嚕

扛Xbox+螢幕課堂打遊戲　狂罵隊友激怒講師慘遭趕

扛Xbox+螢幕課堂打遊戲　狂罵隊友激怒講師慘遭趕

客人藉買車之名狂騷擾！　女業務爆氣嗆：有種就來

客人藉買車之名狂騷擾！　女業務爆氣嗆：有種就來

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面