新華社罕見發表李克強上月談話　強調經濟平穩「事關社會穩定大局」

▲大陸國務院總理李克強。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸官媒《新華社》14日發表了大陸國務院總理李克強上月在會議中關於經濟的近萬字談話內容，他強調，今年經濟要爬坡過坎，保持經濟平穩運行不僅是經濟問題，也事關社會穩定大局。

該篇文章是李克強4月25日出席國務院第五次廉政工作會議的談話內容，他表示，這些年，中國發展面臨的國內外環境極其複雜嚴峻，特別是2020年遭遇新冠肺炎疫情嚴重衝擊，經濟增速一度大幅下滑，如何實施宏觀調控，面臨不少兩難多難選擇。

李克強提到，經濟工作是黨治國理政的中心工作，推動經濟社會發展是各級政府的基本職責，也是黨風廉政建設的必然要求，「3月份以來，國際地緣政治複雜演變、國內出現新一輪疫情等一些超預期變化對我國經濟造成影響，新的下行壓力進一步加大，可以說恢復發展遭遇了『倒春寒』。」

李克強指出，中國經濟體量大，確保這艘大船平穩航行至關重要，各地區各部門要提高政治站位，既看到中國經濟的韌性和潛力，堅定信心，又高度重視面臨的嚴峻挑戰，「要聚焦解決經濟運行中的突出問題，把穩增長放在更加突出的位置，統籌穩增長、調結構、推改革，著力穩就業、穩物價，穩定產業鏈供應鏈，千方百計挺過難關，切實穩住經濟基本盤。」

李克強說，要以更強責任擔當加快實施穩經濟的宏觀政策特別是支持市場主體紓困的政策舉措，保持經濟運行在合理區間．「當前形勢下，必須主動作為，應變克難。這既是對大局意識的檢驗，也是對執行力和工作作風的考驗。保持經濟運行在合理區間，主要是穩就業、穩物價。有就業就有收入，就能創造社會財富，就能支撐經濟增長。」

李克強還強調，今年經濟要爬坡過坎，保持經濟平穩運行不僅是經濟問題，也事關社會穩定大局，「各方面都要著眼這個大局做好各項工作，制定實施政策注意聽取市場主體意見，不出不利於穩定市場預期的政策。地方特別是基層離市場主體近，要結合實際拿出更多有針對性的助企紓困穩經濟舉措，形成促穩的合力。」