桃園防汛道路大雨坍方4車落水　怪手進駐搶修...現場恐怖畫面曝

▲桃園市長鄭文燦26日上午視察平鎮區雙連里防汛道路坍方現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區雙連里防汛道路25日晚間發生坍方，造成4輛車墜入水圳，市長鄭文燦26日視察後表示，坍塌路段為農田水利署石門管理處負責的過嶺支渠防汛道路，初判因連日大雨導致路基被掏空造成坍方，市府第一時間已封閉道路、派員搶修與實施交管，墜入水圳4輛車均已移走，至於後續部分已指示市府相關單位加強對易淹水地區整備應變工作。

▲桃園市長鄭文燦今天上午視察平鎮區雙連里防汛道路坍方現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦市長今（26）日上8時許趕往平鎮區視察平鎮區道路坍方現場，只見現場坍塌路段約有數十公尺，土石與欄杆均墜落水圳中。鄭文燦指出，此坍塌路段為農田水利署石門管理處負責之過嶺支渠防汛道路，早於民國80幾年間建造，因較為老舊，可能因連日大雨導致路基被掏空而造成坍方。

▲桃園市長鄭文燦今天上午視察平鎮區雙連里防汛道路坍方現場，聽取里長劉邦利（右）說明災損狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，市府會積極協助農水署盡快完成災損搶救，希望重新規劃更新過嶺支渠水路與防汛道路，以確保未來水路使用的安全。因應極端氣候變遷，需提高防災韌性，尤其急降雨時雨量都非常驚人且易釀成災損，市府會請各施工單位注意建工程安全防範措施，必須加強與宣導民眾預先進行防災準備，一旦發生急降雨，將同步啟動水患自主防災社區準備工作，加強區域排水措施，他已指示市府相關單位加強對易淹水地區的整備應變工作。

▲桃園市平鎮區雙連里防汛道路昨晚發生坍方，現場一片凌亂。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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