林智堅選桃園亮底牌？　鄭運鵬：選對會沒討論「底牌一定有我」

▲鄭運鵬接受黃光芹專訪。（圖／翻攝自震傳媒直播）

記者呂晏慈／台北報導

九合一大選腳步進逼，媒體報導稱，民進黨將提名新竹市長林智堅參選桃園市長，現任桃園市長鄭文燦還私下找了林智堅和另一位熱門人選立委鄭運鵬同場談話。不過，鄭運鵬25日否認指出，3個人都沒有公開或是私下談話的機會，現在選對會停擺中，怎麼可能翻底牌？他也直言，「（衛福部長）陳時中、林智堅，來比我更強，我當然歡迎」。

鄭運鵬今天中午接受網路直播節目「新聞不芹菜」專訪，主持人黃光芹提及媒體報導，民進黨將提名林智堅參選桃園市長，是否代表民進黨亮底牌？鄭運鵬表示，他認為桃園市長人選不用急，他是民進黨在桃園最資深的立委，「民進黨底牌一定有一張是鄭運鵬，這是我的責任，這次（底牌）一定有我，但有幾張我不知道」。

此外，鄭運鵬今天受訪也說，中央黨部對桃園市長的提名黨內徵詢程序都還沒開始，甚至因為疫情關係，選對會也都沒召開，他也認為在疫情高峰期間的確不宜有太大選舉動作，這是正確的做法。

鄭運鵬說明，昨天報導內容提到他與鄭文燦、林智堅3人私下碰面，其實在報導之前的很長一段時間，即使3人都是中常委，卻連碰到的公開場合也沒有，兩位市長都忙於疫情，所以報導內容並不是事實。

鄭運鵬直言，身為桃園在地最資深的立委，如果民進黨提名他參選，他的責任就是一定有勝選的把握，但對於桃園市長的選舉，除了在疫情期間不宜太早啟動，鄭文燦執政滿意度很高，更不急著提名。