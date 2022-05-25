懷孕腦中風！26歲媽忍痛「清醒手術」除血栓　醫感動：為母則強

▲醫護團隊準備替患者進行血栓移除手術。（示意圖非當事人／高雄長庚提供）

記者許宥孺／高雄報導

台中一名26歲蔡姓女子懷孕21周，4月和老公去澎湖玩，一心想把握兩人甜蜜世界，沒想到半夜突然感到頭痛、身體無力，緊急後送高雄長庚救治，經檢查發現右腦動脈血栓，不過蔡小姐為母則強，在減少藥物、輻射狀態下進行清醒手術，從鼠蹊部插入導管，直搗腦內病灶移除血栓，手術相當成功母女平安，蔡小姐也回到台中醫院復健治療。

蔡小姐在Dcard發文表示，她在半夜突然感到頭暈、頭痛，原想著睡一覺就好了，但老公不斷大喊「你不好！不要睡！醒醒啊」，當時她連好好坐在椅子上都不能，一直跌在地上，半小時後由救護車載往澎湖醫院。醫師馬上診斷為中風，但因為懷孕不敢替她打血栓溶解劑，怕造成流產，嚴重還可能一屍兩命，最後派直升機將原PO送回台灣，馬上進高雄長庚醫院急診動手術。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄長庚神經內科陳仕軒醫師。（圖／記者許宥孺翻攝）

參與搶救的高雄長庚神經內科陳仕軒醫師表示，蔡小姐到院時出現左側無力、眼睛偏向右側，初步診斷右側中大腦動脈範圍梗塞，特別的是，患者已懷孕20周，因此蔡小姐第一時間被送往澎湖醫院時，沒有注射血栓溶解劑，由高雄長庚進行血栓移除評估。

▲26歲蔡小姐右中大腦動脈分支阻塞。（圖／高雄長庚提供）



經核磁共振檢查後發現，蔡小姐疑似右中大腦動脈分支阻塞，接著實施血栓移除。陳仕軒醫師指出，正常狀況下，血栓移除需要深度鎮靜插管使用呼吸器，但因為懷孕緣故，為了減少藥物及輻射暴露，當下評估不插管讓病人清醒狀態下進行，過程中發現該血管末端已通，僅頭端狹窄，就停止血栓移除並將病患轉至神經科加護病房。醫師也大讚，蔡小姐為母則強，媽媽很偉大。

▲醫護團隊準備替患者進行血栓移除手術。（示意圖非當事人／高雄長庚提供）

陳仕軒表示，因蔡小姐的梗塞範圍不大，醫療團隊發現血管通了就趕快收手，但腦部仍有梗塞，因此左側身體相對無力，不過考量蔡姓女子還年輕，復健潛能及可塑性極高，轉至普通病房，由於患者家住台中，後續協助將病人轉診至台中的醫院，讓病人能進行長期復健及追蹤。

高雄長庚神經內科部副主任張谷州表示，蔡小姐事後於社群網路上記錄這段故事，她提到當時坐在直升機上「搖搖晃晃，不斷地嘔吐」，但是先生仍給予支持，這過程是令人感動的。