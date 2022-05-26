防線失守！陳時中坦言死亡率「將超過千分之1」：是一個警訊

▲指揮中心記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（26）日公布國內新增104例死亡個案，而日前指揮中心指揮官陳時中喊話希望死亡率控制在千分之一，陳時中今日坦言，這兩天死亡數據反映過去幾天單日確診8萬多的數字，這兩天來看就會超過千分之一，但從整體、長時間看還沒有超過，維持在萬分之五，不過這也是一個警訊，會持續注意。

中央流行疫情指揮中心今(26)日公布國內新增81,907例COVID-19確定病例，分別為81,852例本土個案及55例境外移入(26例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增104例死亡。

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▲▼指揮中心公布5/26確診分布縣市及個案分析。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增之81,852例本土病例， 39,020例男性，42,799例女性，33例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(17,632例)，臺中市(9,944例)，桃園市(9,484例)，臺北市(9,062例)，高雄市(8,566例)，臺南市(5,871例)，彰化縣(3,281例)，屏東縣(2,623例)，新竹縣(2,282例)，宜蘭縣(2,041例)，苗栗縣(1,700例)，基隆市(1,690例)，新竹市(1,679例)，花蓮縣(1,291例)，雲林縣(1,105例)，南投縣(1,004例)，嘉義縣(920例)，臺東縣(749例)，嘉義市(522例)，澎湖縣(206例)，金門縣(182例)，連江縣(18例)，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增104例本土病例死亡個案，為56例男性、48例女性，年齡介於未滿5歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、97例具慢性病史、49例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月27日至5月23日，死亡日期介於5月13日至5月23日。