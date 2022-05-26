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竹市+1679　6月起65歲以上打疫苗可獲500元禮券、2快篩試劑

▲▼新竹市防疫。（圖／新竹市府提供）
▲新竹市今日新增1679名確診。（圖／新竹市府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市今（26）日新增1,679名確診個案，今（111）年以來累積25,298名確診個案，目前累積居家照護者為11,652人、居家隔離者為1,581人。配合疫情指揮中心為鼓勵長輩儘速前往接種疫苗，贈送禮卷及快篩試劑，新竹市原有加碼方案不變，5月31日前，設籍新竹市符合資格長輩施打疫苗後可領取1000元超商禮券；6月1日起，65歲以上長輩施打任一劑疫苗後可獲500元超商禮券及2劑快篩試劑。民眾可電洽合約醫院、診所，預約接種。

市府表示，本市截至7月份將有3萬多位符合第四劑施打資格長輩，將規劃採造冊通知方式，安排大型施打站以利長者前往接種。

▲0526新竹市疫情。（圖／新竹市府提供）

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▲新竹市今年以來累積25,298名確診個案，目前累積居家照護者為11,652人、居家隔離者為1,581人。

市府指出，為因應疫情指揮中心宣布自今日起，民眾使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性，不分年齡及族群，經醫事人員確認即可研判為確定病例，社區採檢站就地轉型為「新竹市社區醫療站」（武陵路25巷側），同步自今日起周一至周六上午（0900-1200），由醫療機構團隊進駐，提供快篩陽性民眾現場診斷、確診及領藥一條龍服務。

市府已協調轄內診所基層診所共同合作，以視訊診療方式協助民眾上傳確診通報並給藥，請民眾多加利用，如尚有疑問，請洽本市居家關懷中心03-5320900諮詢。

衛生局呼籲，防疫期間須落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▲0526新竹市疫情。（圖／新竹市府提供）

▲▼今日上路的防疫新措施。

▲0526新竹市疫情。（圖／新竹市府提供）

▲0526新竹市疫情。（圖／新竹市府提供）

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