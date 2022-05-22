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國中會考3413人參加6／4、5補考　規模歷年最大並採外加名額

▲國中會考桃園考區，試務人員在二備試場考試前戴上面罩、口罩等防疫裝備，並以酒精消毒桌面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國中會考兩天共累計3413人將參加6月4、5日的補考。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者許敏溶／台北報導

近20萬人報名的國中教育會考今（22日）天中午落幕，根據教育部統計，昨（21日）、今兩天因為確診或快篩陽而無法參加考試共有3413人，包括昨天9名考試中有症狀且經快篩為陽性的考生，教育部指出，上述考生將和大陸考區考生，一併在6月4、5日兩天舉辦補考，教育部長潘文忠更形容，這是歷年規模最大的補考。


今年國中會考共19萬9318人（含大陸試場）報考，今天中午考完英聽後落幕，根據教育部統計，今天扣除補行考試人數後，各科缺考人數及到考率，自然科缺考3521人、到考率98.20%；英語（閱讀）則是3390人，98.27%。

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教育部稍早也舉行出闈記者會，潘文忠在記者會上表示，今年國中會考是最具挑戰一年，考驗各項試務準備工作，全國試務會為這次國中會考，總共準備9370多間試場，包括2845間為二類備用試場，啟用601間備用試場，讓4667位考生使用二類備用試場，順利參與並完成考試。
 

▲▼國中會考今天進入第二天。（圖／教育部提供）

▲國中會考今天中午落幕，累計3413人將參加補考。（圖／教育部提供）

根據教育部統計，確診或快篩陽性參加6月4日及5日補考的考生，共有3413人，包括確診或快篩陽性者而未參加昨天考試的共3328人，還有9人在昨天考試中有症狀且經快篩為陽性後停止考試，今天則在第二類備用試場缺考考生中，增加76位確診者。

教育部表示，針對前述考試中有症狀且經快篩為陽性者同試場考生，將由全國試務會造冊，並透過就讀國中持續關懷，提醒考生進行自我健康監測，減少外出，倘有任何狀況，應立即快篩就醫並通報。

潘文忠也表示，上述3400餘名考生，將參加6月4、5日舉辦的補考，這是歷年來規模最大補考，將以外加名額方式錄取，不會影響其他考生，包括大陸試場也會一併舉行。

台師大心測中心指出，根據規定，考生未完成的考試科目可以補考，若已考完科目，在6月4、5日的補考中，考生可以自由選擇是否要再考一次。

此外，教育部表示，國中教育會考成績通知單將在6月10日寄發，同日上午8時起開放網路成績查詢，讓考生儘早得知考試結果，考生可至國中教育會考網站或國中教育會考全國試務會網站查詢。

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