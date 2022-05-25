台南模式全國實施　黃偉哲感謝中央採用台南「打疫苗送快篩」防疫政策

▲黃偉哲感謝中央採用台南「打疫苗送快篩」防疫政策。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心在25日防疫記者會宣布，65歲以上長者及55歲以上原住民在6/30前完整接種疫苗可免費獲得2劑快篩，此項鼓勵接種疫苗政策，台南市政府從5月9日即開始實施，統計截至24日為止，已有1.7萬名長者接種疫苗，成效相當良好，黃偉哲市長對此表達感謝中央採用台南模式！

台南市衛生局表示，COVID-19本土疫情持續升溫，台南為鼓勵65歲以上長者及55歲以上具原住民身分者儘快接種COVID-19疫苗，自5月9日起，推出打疫苗送2劑快篩試劑政策，統計至至5月24日，已有1萬7505名長者接種，全力提升長輩疫苗施打率和防疫力。

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中央流行疫情指揮中心25日下午發布新聞稿表示，6月底前接種疫苗的65歲以上長者及55歲以上原住民，均可免費獲得中央所配發的2劑單劑型快篩試劑，台南市將持續配合中央政策。

衛生局說明，6月30日前，接種COVID-19疫苗一、二劑、基礎加強劑、第一次追加劑及二次追加劑的65歲以上市民及55歲以上具原住民身分者，除了可以獲得2劑快篩試劑，還可以領取500元（含）以下禮券或禮品，鼓勵長輩踴躍接種。