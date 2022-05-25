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快訊／桃園男女2人不適送醫雙亡　男PCR確診、女快篩陽

▲▼新冠肺炎疫情三級警戒期間，新北板橋消防員全副武裝出勤結束後，返回分隊，進行救護車全車大消毒，救護車內外都要清消。（圖／記者呂佳賢攝）

▲桃園市范姓男子與謝姓婦人24日被家人發現倒臥床上均無呼吸心跳，送醫救仍宣告不治，醫護人員採檢後范男為確診個案，謝婦則為快篩陽性，PCR檢測決果尚未出爐。（資料照）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市范姓男子24日凌晨在家睡覺時，因身體不適且呼吸困難不斷翻身，家人察覺異狀後趕緊送醫急救，但急救仍不治，院方為其做PCR檢測確認為確診個案；另一名謝姓婦人24日下午被家人發現躺在床上已無呼吸心跳，送醫急救仍回天乏術，家人透露謝婦自覺身體不適後快篩陽性，院方檢測後報告尚未出爐。桃園地檢署今天相驗，至於死因是否與新冠肺炎有關，仍須調查釐清。

檢警調查，41歲的范姓男子24日凌晨在住家睡覺時因身體不適且呼吸急促，不斷翻身且狀似痛苦，睡在上鋪的堂弟直覺有異打電話給119求助送往林口長庚醫院急救，到院後急救無效宣告死亡，院方PCR採檢後為確診個案。

64歲的謝姓婦人23日晚間自覺身體不適，自行快篩後為陽性，24日上午8時許，家人詢問是否吃早餐，謝婦有回應，隨後家人拿中藥清冠一號給謝婦食用時，發現倒臥床上已無呼吸心跳，趕緊送往聖保祿醫院，到院前已無呼吸心跳，急救後仍回天乏術，其PCR檢測結果尚未出爐。

桃園地檢署今天相驗，初步認為死因可能與心肺功能有關，至於是否與新冠肺炎疫情有關，仍須進一步調查釐清。

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