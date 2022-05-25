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南投+1241！快篩陽即確診上路　10醫院將供「取藥得來速」服務

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數1241例。（圖／南投縣政府提供）

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數1241例。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣新冠肺炎確診人數1241例，截至5月24日累計確診人數1萬1167例，居家隔離人數3100例，今日已解除隔離1150例，居家照護人數5143例，各鄉鎮確診人數即時訊息詳見https://reurl.cc/2ZWkKO。

因中央已決定實施「快篩陽性即確診」政策，縣府衛生局提醒民眾如快篩發現陽性，應馬上進行視訊醫療、並領取藥物，爭取治療時間，同時整合醫療資源和相關作業，將社區醫療快篩站轉型，包括南投醫院等10家醫療院所及南投縣多數診所，從5月26日起推出「視訊診療，取藥得來速」一站式診療服務，縮短民眾就醫時間，也能把握黃金投藥期，避免輕症患者淪為中重症、降低住院及死亡率。

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▲南投縣10家醫院和多數診所將提供「取藥得來速」服務。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣10家醫院和多數診所將提供「取藥得來速」服務。（圖／南投縣政府提供）

南投縣「視訊診療，取藥得來速」10家醫療院所包括，衛福部南投醫院、南投基督教醫院、埔里基督教醫院、台中榮總埔里分院、衛福部草屯療養院、草屯佑民醫院、草屯曾漢棋、惠和醫院、竹山秀傳、及東華醫院；其中，草屯療養院服務對象為精神科病患；此外，參加通訊診療的診所大部分都可提供藥物，民眾也可持醫生開立的處方，到指定地點領藥。

▲▼南投縣獲配3000人份口服抗病毒藥物（Paxlovid）。（圖／南投縣政府提供）

▲▼南投縣獲配3000人份口服抗病毒藥物（Paxlovid）。（圖／南投縣政府提供）

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數1241例。（圖／南投縣政府提供）

衛生局表示，確診者切記不可外出、應一人一室，避免傳染他人，並應備好健保卡及快篩陽性的檢體卡片，和醫師進行視訊診療後，再委託親朋好友拿藥。

另為因應快篩陽性即確診政策，南投縣於24日所獲配3000人份的口服抗病毒藥物（Paxlovid），今天已全面配送到全縣99處醫事機構，提升給藥的便利性；衛生局提醒，民眾若使用Paxlovid時有任何不良反應，請立即向全國藥物不良反應通報中心通報（系統網站：https://adr.fda.gov.tw/Manager/WebLogin.aspx；地址：台北市中正區愛國東路22號10樓；電話：02-23960100；傳真：02-23584100；電子郵件：adr@tdrf.org.tw）。

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