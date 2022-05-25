北市防疫急門診分流！車來速不給抗病毒藥物　這幾類人到醫院領藥

記者袁茵／台北報導

指揮中心宣布26日起全民適用「快篩陽性即確診」，持快篩陽證明就可先診斷、確診並領藥。台北市長柯文哲表示，台北市防疫急門診要轉型，車來速不提供抗病毒藥物，提供給65歲以下身體較健康、無須吃抗病毒藥物的感染者；而65歲以上或65歲以下但免疫力較低、需要吃抗病毒藥物者，則再到醫院防疫急門診。

台北市政府25日下午召開防疫記者會，由於台北市長柯文哲、台北市副市長蔡炳坤確診，因此2人採視訊方式參與，而確診解隔的台北市副市長黃珊珊則親自出席，對防疫急門診轉型進行說明。

柯文哲表示，由於26日「快篩陽視同PCR陽」政策要上路，雖然不曉得中央宣布的內容是只限於臨床或法律，但以臨床部分來看，儘管快篩陽視同PCR陽，醫生給藥標準也並非完全按照PCR陽性給藥，例如PCR陽性確症狀輕微，難道要給抗病毒藥物、退燒止痛嗎？沒有症狀為何要吃藥，「藥吃多了都是毒藥，藥不是補藥。」

柯文哲宣布北市防疫急門診戰略，如果民眾大於65歲以上，或不到65歲卻有肝硬化等免疫力較低的疾病，需要吃抗病毒藥物，原則上到醫院防疫急門診領藥，但不要到台北市3家車來速，現在車來速是給65歲以下身體健康、僅需要發燒、止痛、喉嚨痛藥物者，不需要吃到抗病毒藥物。

柯文哲提及，抗病毒藥物才新上市，但沒人知道有無長期副作用，雖然臨床上有效，發病前5天吃抗病毒藥物可明顯降低死亡率，「但這是有病的人會降低死亡率，沒病的人吃了會不會降低、反而增加死亡率，這我不知道。」所以原則上只有65歲以上或65歲以下有肝病、腎病、心臟病等免疫功能有問題者，才可以吃抗病毒藥物。

柯文哲稱，抗病毒藥物很複雜，對其他藥物的交互作用複雜，且大部分醫生沒有經驗，需要做很多詳細評估、詢問，「（一個人）平均要問15分鐘，這個不適合車來速，如果車來速要當場詢問『要不要吃抗病毒藥物』，搞到最後『車來速』會變『車來慢』，會塞車、一塌糊塗。」

柯文哲強調，防疫急門診要輕重分流，車來速給65歲以下的人使用，比較複雜則去醫院防疫急門診；不過快篩陽性也可以用通訊診療解決，北市會公布每個行政區可以提供的通訊診療醫院，你打電話去，他就會講如何線上掛號、看診。

最後，柯文哲總結，從26日起快篩陽視同PCR陽，快篩陽者若有能力，就透過遠距醫療解決，或是讓親戚、朋友拿檢體到醫院驗，只有不習慣視訊診療者才到防疫急門診，「但我們不鼓勵快篩陽的病人隨便跑到診所去看，不要去那邊傳染別人好不好，原則上可以通訊診療就診療，不然就叫親友掛號。」而若要去防疫急門診，簡單的可去車來速解決，複雜、需要領抗病毒藥物才去一般醫院的防疫急門診。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）