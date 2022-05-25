快訊／柯文哲稱疫情洪峰已過　「現在問題是高原期維持多久」

記者杜冠霖／台北報導

國內新冠疫情升溫，指揮中心也預估疫情將在本月達到高峰、7月走向低谷，對此，台北市長柯文哲表示，洪峰應該過了，現在問題是高原期要維持多久，不可能馬上過去，從其他國家經驗大概4個禮拜，用4個禮拜加減，台灣狀況不會跟新加坡、南韓完全一樣，但有參考價值。

柯文哲指出，如果從每個禮拜來看，這週確診數已經有掉一點，就算有黑數，台北市的洪峰應該在上個禮拜，現在的問題是波峰要維持多久，這是一個大的問題，北市每天確診一萬人的狀況下，醫療量能是絕對足夠，甚至還可以支援鄰近縣市。

柯文哲表示，看全台灣幾個主要城市的狀況，新北、台北、桃園大概平了，現在洪峰到了不會馬上掉下去，會進入一段高原期，看一下其他國家，新加坡大概維持4周，達到最高點後不會馬上掉下來。

對於疫情狀況，柯文哲指出，只要政府資訊公開透明，絕大多數的市民會按照他的判斷調整活動，捷運的量已經掉47%，交通流量只有疫情爆發前的一半。

對於疫情階段，柯文哲表示，洪峰應該過了，現在問題是高原期要維持多久，不可能馬上過去，從其他國家經驗大概4個禮拜，用4個禮拜加減，台灣狀況不會跟新加坡、南韓完全一樣，但有參考價值。

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

