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屏東+2933！5歲以下確診個案累計1964人、14人住院

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣25日新增2933例本土確診個案，縣內5-11歲學童施打輝瑞兒童BNT疫苗，首日上午共114名學童接種，施打狀況良好。縣府表示，屏東縣獲中央配發一萬劑BNT疫苗，27日還有7千劑到貨，目前疫苗數量充足，請民眾不用擔心。

此外，中央宣布明（26）日起快篩陽性經醫師診斷即為確診，屏東縣目前共有212家醫療院所提供視訊診療，民眾快篩陽性可利用視訊診療方式，請醫師判斷，另縣內截至目前為止共有14家醫院，30家診所及33家衛生所開設防疫門診，原社區篩檢站也將轉型為夜間防疫門診，可執行快篩陽判及開立抗病毒藥物，並持續招募基層診所加入中，最新醫療院所資訊請上衛生局官網查詢。另為避免現場交叉汙染風險，衛生局呼籲，請民眾事先預約，勿自行前往。

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縣府表示，全縣兒童BNT疫苗自25日起已在4家醫院及30家合約院所開打，26日起開放家長可帶5-11歲的孩童至縣內33鄉鎮市衛生所施打，27日至29日則在屏東火車站開設快打站，無須預約，隨到隨打。另校園接種部分將於5月30日復課後逐步開打，提醒未就學或未在校園施打的家長，盡早帶孩童至本縣各合約院所或衛生所施打疫苗，以提升兒童保護力。

衛生局表示，明(26)日提供兒童BNT疫苗的診所包括:
1.上午:家斌診所、博醫診所、小太陽兒科診所、慈愛診所、黃志忠診所、江逸詩診所、仁興診所。
2.下午:林俊傑診所、博醫診所、小太陽兒科診所、大雅耳鼻喉科診所、德鴻吳小兒科診所、林瑛豐兒科診所、慈愛診所、陳琪銘診所、天醫診所、黃志忠診所、欣生診所、鄭耳鼻喉科診所。
3.晚上:安和醫院、蔡長禧診所、林俊傑診所、博醫診所、張俊智診所、宋的祥診所、大雅耳鼻喉科診所、林瑛豐兒科診所、陳琪銘診所、黃志忠診所。相關院所接種時程，民眾可至縣府衛生局網站查詢。

針對近日疫情確診數持續增加，縣府再次呼籲，民眾在進行採檢時務必要確認正確可聯絡的手機號碼，若民眾於採檢時電話號碼填寫錯誤或空白，衛生局及醫療團隊無法聯絡及簡訊通知；居住地址填寫錯誤則無法收到電子居家隔離單，也提醒民眾如超過兩天仍未接獲關懷電話，請聯繫防疫專線08-7380208，並請社區採檢站、醫療院所協助提醒民眾，共同提升後續相關作業效率。

衛生局統計截至5月25日，縣內居家隔離現管人數1966人，今日解隔1896人；居家照護累計20531人，解除12985人，現管7546人，5歲以下確診個案累計1964人，其中14例住院，因發燒、咳嗽、年齡等收治醫院，無重症，1025例解除隔離。

2933名確診者鄉鎮區域分布：屏東市819案，潮州鎮228案，東港鎮251案，恆春鎮89案，萬丹鄉176案，長治鄉117案，九如鄉65案，麟洛鄉39案，里港鄉67案，高樹鄉56案，鹽埔鄉81案，內埔鄉204案、萬巒鄉39案，竹田鄉41案，新埤鄉27案，枋寮鄉61案，新園鄉182案，崁頂鄉55案，林邊鄉38案，南州鄉31案，佳冬鄉43案，琉球鄉14案，滿州鄉17案，車城鄉15案，枋山鄉8案，三地門鄉28案，瑪家鄉29案，霧台鄉3案，泰武鄉26案，來義鄉40案，春日鄉24案，獅子鄉13案，牡丹鄉7案

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