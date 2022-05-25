數位「快篩陽、隔離證明」開放申請！流程一圖看懂　2平台可取得

▲中央流行疫情指揮中心資訊組副組長龐一鳴。（圖／指揮中心提供）

記者楊晏琳／台北報導

全民「快篩陽＝確診」政策明（26日）上路，為便利民眾取得相關證明，指揮中心公布「經確認快篩陽性」及「接觸者隔離證明」的申請流程。相關證明除會標註是透過快篩確診外，也新增採檢院所、時間、民眾身分證字號，接觸者若尚未取得隔離證明，即日起就可前往下載。

指揮中心資訊組副組長龐一鳴表示，接觸者隔離證明以及快篩陽性證明皆已上線，可透過全民健保快易通、數位證明平台申請，快篩的採檢院所、時間、資料通通有，應保險業要求，也會放入身分證資料，尚未取得相關證明者，今日已可線上申請。

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龐一鳴指出，數位證明平台原先有3種認證方式，今天開始增加「全民健保快易通」可直接連上，利用快易通App進到健康存摺，點選申請新冠數位證明功能後，便會進入數位證明申請系統。

龐一鳴說明，此次增加「檢驗結果數位證明」和「接觸者隔離證明」，選後者的民眾，需填寫居住地址和隔離地址，他強調，「民眾反映沒辦法開電子單或紙本單，很大原因是民眾缺少電話、隔離地址等資料」，提醒大家進系統要特別注意地址輸入的部分。

選檢驗結果證明後，可選快篩或是PCR，選擇快篩後可以進到申請格式，接觸者填完資料後即可下載相關證明，若要列印紙本，也可利用QRcode去超商列印，流程與原先操作疫苗證明相同。

▲申請數位證明流程圖。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

▲快篩隔離證明樣張。（圖／指揮中心提供）※點圖放大