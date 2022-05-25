兒備妥清冠一號來不及服用　桃園媽快篩陽無呼吸心跳送醫亡

▲桃園市謝姓婦人23日身體不適自行快篩為陽性，24日家人為其準備清冠一號讓其服用，卻發現倒臥床上無呼吸心跳，送醫急救仍不治。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市謝姓婦人23日晚間自覺身體不適，快篩後為陽性進行居家照護，24日家人備妥清冠一號準備讓其服用，卻發現倒臥床上已無呼吸心跳，緊急送醫急救，到院前已無生命跡象，醫護人員急救後仍不治身亡。桃園市衛生局指出，將針對婦人死因進行調查，以確認是否與新冠肺炎有關。

▲桃園市謝姓婦人快篩陽性，家人其準備清冠一號讓其服用，卻來不及服用送醫不治。（資料照／記者屠惠剛攝）

桃園警方指出，64歲的謝姓婦人23日晚間6時許覺得身體不適，自行快篩為陽性反應後居家照護，24日上午，家人詢問是否要吃早餐，謝婦還有應聲，上午11時許，兒子備妥中藥清冠一號要讓媽媽服用，卻發現已倒臥床上沒有呼吸心跳，趕緊打電話給119送醫急救，到院前已無生命跡象，醫護人員急救無效仍宣告不治，為其做PCR檢測，但報告仍未出爐。

桃園市衛生局表示，針對死亡個案會進行調查，以確定是否與新冠肺炎有關；桃園地檢署檢察官今天相驗，對於死因仍需進一步調查釐清。

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