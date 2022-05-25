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經濟學人：台灣每10萬人超額死亡「負18」　排世界第二僅次紐西蘭

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▲台灣每10萬人的超額死亡數為負18排名世界第二。（圖／記者李毓康攝）

記者張方瑀／綜合報導

在新冠肺炎大流行期間，「超額死亡率」是各國關注的疫情指標，根據《經濟學人》最新數據顯示，台灣每10萬人的超額死亡數為負18，僅次於紐西蘭的負35，與列支敦士登並列世界第二。

新冠肺炎期間各國政府會公布「確診死亡率」，但被各界認為是相對較不客觀的數據，因為各國的檢驗能力不同，也可能因為患者死亡時檢測為呈陽性、醫院與官方回報數據時間落差，以及患者未就醫等因素，讓官方公佈的數據與現實產生差距。

另一項重要指標為「超額死亡率」（Excess Mortality），也就是計算特定區域、時間內的「全因」死亡數，而不使用特定死因，然後再將這個數字和過去的基準做比較，被認為是更可靠、更全面的數據指標，而大部分國家的超額死亡率都高於官方紀錄的死亡率。

▲▼經濟學人數據顯示，台灣每10萬人超額死亡「負18」排世界第二。（圖／翻攝自外媒）

▲經濟學人數據顯示，台灣每10萬人超額死亡「負18」排世界第二。（圖／翻攝自經濟學人統計）

依照《經濟學人》2020年2月1日至2022年4月30日的數據顯示，台灣的確診死亡數為860人、超額死亡數為負4310人，平均每10萬人的超額死亡數為負18，排名世界第二。同樣並列第二的還有列支敦士登，其確診死亡數為20人、超額死亡數為負10人。

全球排名第一的是紐西蘭，該國的確診死亡數為810人、超額死亡數為負1800人，平均每10萬人的超額死亡數為負35。其餘亞洲國家的超額死亡數分別為馬來西亞8、新加坡21、香港32、日本33、南韓54。

《經濟學人》指出，美國自2021年3月以來推動疫苗接種，整體超額死亡率下降，目前全美的超額死亡數約為115萬；英國、義大利、比利時和葡萄牙等國，是世界上確診死亡率最高的國家之一，目前整體死亡率已恢復正常。

▲▼日本疫情,東京疫情,東京街頭,日本街頭,涉谷。（圖／達志影像／美聯社）

▲超額死亡數為負數的國家，通常確診死亡數也很低，大部分位於東亞。（圖／達志影像／美聯社）

報導提到，少數富裕國家會定期公布死亡數據，而這些國家的超額死亡數通常都是負數，例如澳洲和紐西蘭在嚴格的封鎖措施後，基本上已經沒有社區傳播；台灣和南韓也透過高效率的接觸者追蹤系取得同樣成果。

義大利波隆那大學去年7月發表的「探索67個國家超額死亡率和COVID-19死亡間差距」（Exploring the Gap Between Excess Mortality and COVID-19 Deaths in 67 Countries）研究指出，超額死亡數為負數的國家，通常確診死亡數也很低，大部分位於東亞；而兩個數字都較低的國家，通常檢測能力較高，而兩個數字差異過大的國家，其檢測能力都較差。

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