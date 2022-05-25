本土累計153萬「確診地圖曝光」　網見1數據驚：高這麼多！

▲確診地圖曝光。（圖／翻攝自疾管署）

記者曾筠淇／綜合報導

今天國內新增8萬9352例本土個案，共分布於22縣市，其中又以新北市的2萬1350例最多，根據疾管署稍早更新的「本土病例地圖分布」可見，現在共有7縣市為深咖啡色，今年累計均超過4.7萬例。不過比起確診數，有不少網友則較關心死亡數，一見單日新增76例死亡，不禁嚇一跳。

今日新增8萬9352例本土病例，全國所有縣市均有病例，依序為新北市2萬1350例、桃園市1萬0355例、高雄市9792例、台中市9766例、台北市9085例、台南市5904例、彰化縣3520例、屏東縣2933例、新竹縣2570例、苗栗縣1818例、新竹市1799例、基隆市1768例、宜蘭縣1746例、花蓮縣1558例、雲林縣1432例、南投縣1241例、嘉義縣1048例、台東縣711例、嘉義市557例、澎湖縣224例、金門縣143例、連江縣32例。

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根據疾管署更新的「本土病例地理分布」可見，今年1月1日統計至今，台北市、新北市、桃園市、台中市、高雄市均大於十萬例；連江縣則為唯一一個守在千例之內的縣市。

深咖啡色縣市（6萬0419～49萬1326例）有7：

基隆市4萬7086例

台北市22萬2451例

新北市49萬1326例

桃園市22萬0559例

台中市11萬2933例

台南市6萬4862例

高雄市10萬9140例



次深褐色（2萬7516～6萬0418例）有4：



新竹縣3萬8038例

彰化縣3萬3432例

屏東縣3萬0541例

宜蘭縣3萬3636例



橘色縣市（1萬0680～2萬7515人）有5：



新竹市2萬3865例

苗栗縣1萬9986例

南投縣1萬2336例

雲林縣1萬5792例

花蓮縣2萬4489例

淡橙色縣市（410～1萬0679人）有5：

嘉義市6585例

嘉義縣1萬0126例

台東縣9295例

金門縣1691例

澎湖縣2167例

淡黃色縣市（0～409人）有1：

連江縣409例

今年1月1日至今已累計153萬0745例本土病例，其中，新北市累計的病例數最多，共計49萬1326例。

針對此波疫情，指揮官陳時中日前曾表示，「目前疫情是高原。」莊人祥也表示，確診數可能起起伏伏，以目前來說，高峰確診數落在10萬左右是比較有可能的，大約到7月底才有可能會更低。

比起確診數，有不少網友則是注意死亡數。今天國內新增76例死亡，再攀新高，死亡個案年齡分布在30歲至90多歲，其中有31例未接種疫苗。消息曝光後，網友紛紛表示，「死亡越來越多了，快破百了」、「死亡數恐怖」、「死亡數這樣...」、「確診數沒上去，死亡數卻往上飆」、「死亡高這麼多喔」、「可怕，死亡數好多」、「看死亡數就知道疫情還在升高」。

陳時中在疫情記者會上則說明，目前在高原的情況，死亡數若對應下來，大概是萬分之8或萬分之9，但是否有特別的情形，還要觀察。

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